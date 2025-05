Avant le début de la Loterie NBA, Cooper Flagg avait sans doute imaginé beaucoup de scénarios différents, mais sûrement pas celui-là : les Mavericks ont remporté le premier choix de la Draft 2025 et devraient donc logiquement sélectionner Flagg. Voici la réaction du phénomène formé à Duke.

Présent à la Loterie NBA cette nuit, Cooper Flagg s’est exprimé au micro d’ESPN après que les balles de ping-pong ont rendu leur verdict.

Bon, on vous prévient, il n’a rien dit de vraiment croustillant concernant sa (probable) future association avec Anthony Davis et Kyrie Irving, mais c’est tout de même intéressant d’avoir sa réaction à chaud.

Projected first overall pick Cooper Flagg joined the set after the Mavs secured the No. 1 pick 🎙️ pic.twitter.com/tiKrMNljnL

— ESPN (@espn) May 12, 2025

“C’est une expérience incroyable d’être ici (à la Loterie), d’avoir cette opportunité, j’en rêve depuis que je suis gamin. […] J’ai essayé de ne pas trop y penser (au dénouement de la Loterie), car c’était hors de mon contrôle, je traverse ce processus comme tout le monde et j’essaye d’apprécier chaque moment car c’est quelque chose d’unique.” – Cooper Flagg

Cooper Flagg a ajouté que son objectif était de devenir un excellent two-way player en NBA, capable d’aider son équipe à gagner au plus haut niveau, ce qui devrait plaire au boss des Mavericks Nico Harrison.

Rendez-vous le 25 juin prochain pour la Draft NBA, qui devrait envoyer Flagg à Dallas.

Source texte : ESPN