Oh le coup de tonnerre en NBA ! Ils partaient avec très peu de chances d’y parvenir mais ce sont bien les Mavericks qui récupèrent le first pick de la Draft 2025 et qui drafteront donc Cooper Flagg dans un mois et demi. Quelles montagnes russes pour Dallas cette saison !

Si la Lottery de la Draft reste pour les puristes l’une des soirées de l’année, c’est pour le genre de scénario qui s’est déroulé cette nuit à Chicago. Une décharge d’adrénaline à nulle autre pareil, au fur et à mesure des noms de franchise énumérés par Mark Tatum face caméra. On y a découvert les équipes déçues (le Jazz, notamment, puis les Hornets ou les Wizards), et peu à peu les sourires qui se multipliaient, à Philly ou dans le Texas.

Puis ce sont finalement les Mavericks qui sont repartis avec le gros lot. In-cro-yable.

Les Mavericks qui ont donc, en trois mois seulement, réussi à se débarrasser de leur star ultime et ce d’une manière honteuse, perdu une bonne partie de leur fanbase par la même occasion… et donc récupéré un potentiel talent générationnel. On a rarement connu pareil rollercoaster en NBA, et c’est donc à Dallas que la pépite Cooper Flagg va atterrir dans quelques semaines, à moins que le GM Nico Harrison ne transfère son pick contre une boite de cassoulet William Saurin.

Les Mavs qui repartent avec le gros lot, les Spurs qui vont pouvoir drafter en 2, ou échanger leur pick, quelques déçus, on y reviendra, et donc une soirée qui fera date et notamment dans le sud du pays. On n’a pas fini d’entendre parler de cette NBA Draft Lottery 2025 !