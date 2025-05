Michael Jordan rejoint NBC en tant que “contributeur spécial”

La saison prochaine, la chaîne NBC va faire son grand retour dans le paysage médiatique de la NBA. Pour marquer le coup, elle a réussi à s’associer avec Michael Jordan en personne !

NBC/Peacock a annoncé la grande nouvelle ce lundi sur son compte X. Michael Jordan va prendre le rôle de “contributeur spécial” (qui sait ce que ça veut dire…) pour la chaîne à partir de la prochaine saison NBA, la première sur NBC depuis 2002.

A legendary addition to our team!

We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) May 12, 2025

Entre le retour de “Roundball Rock”, l’utilisation de l’IA pour ramener la voix de Jim Fagan (RIP) et le recrutement de Jordan, NBC joue clairement la carte de la nostalgie.

La dynastie Bulls menée par Michael Jordan sera pour toujours associée à la chaîne NBC, qui a diffusé la NBA durant les années 1990 quand la bande de Jojo a remporté six fois le titre de champion. Les plus grands exploits de MJ en Playoffs, c’était sur NBC. Les intros légendaires lors des matchs de Chicago, c’était sur NBC. Les records d’audience qui ont accompagné les performances légendaires de Michael, c’était sur NBC.

Tout ça pour dire que cette chaîne fait clairement partie du mythe Jordan et de “l’âge d’or” des nineties.

“Je suis très heureux de voir la NBA revenir sur NBC. La NBA sur NBC a joué un rôle important dans ma carrière, et je suis ravi d’être un contributeur spécial au projet. J’ai hâte de vous voir tous lorsque la NBA sur NBC sera lancée en octobre.” – Michael Jordan

