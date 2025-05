NBC lance son teasing du retour de la NBA sur son antenne, sur l’air de Roundball Rock

NBC, qui a diffusé la NBA entre 1990 et 2002, a teasé le retour du basketball sur son antenne avec un spot publicitaire d’une minute, où apparaissent stars, grands noms de la ligue et têtes d’affiche des émissions déjà proposées par la grande chaîne américaine.

Un petit bonbon, sublimé par l’annonce, en parallèle, de l’addition de Carmelo Anthony au panel de consultants qui commenteront les matchs et analyseront la NBA dans les émissions proposées par NBC la saison prochaine. La chaîne a récupéré la diffusion de la NBA, au détriment de TNT, dans le dernier deal sur les droits TV, qui court jusqu’en 2037.

Comme énoncé plus haut, Carmelo Anthony fera partie de l’équipe d’analystes de la chaîne, avec notamment Reggie Miller et Jamal Crawford. Pour la forme, il a confié son ressenti suite à ce recrutement.

“Je suis heureux de rejoindre la famille NBC Sports. J’ai toujours utilisé mon influence pour aider à développer le jeu, et j’ai hâte d’apporter aux fans une nouvelle analyse, alors que nous entrons dans une nouvelle ère de diffusion de la NBA.

