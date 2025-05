NBA Playoffs 2025 : Celtics – Knicks, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, le marathon continue en ce début de mois de mai. Après les 8 Previews en 5 jours, bienvenue dans les 4 Previews en 3 jours, dédiées aux séries du second tour de Playoffs en NBA.

Toutes les vidéos de la chaîne YouTube de TrashTalk, c’est par ici

On enchaîne à l’Est avec la preview de ce duel entre deuxième et troisième de Conférence. Boston, nettement supérieur ? Quelle matchup New York doit cibler ? Tatum ou Brunson au-dessus du lot ? Celtics ou Knicks en finale de Conf ? La bataille va bientôt commencer. Allez, c’est parti pour la preview !