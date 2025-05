Lundi soir, les Celtics et les Knicks donneront le coup d’envoi de leur série de demi-finales de conférence. Et qui dit nouvelle série de Playoffs dit forcément pronostics de la rédaction. Est-ce que quelqu’un osera mettre une pièce sur New York, outsider face au grand favori qu’est Boston ? Réponse juste en dessous.

Nico M.

Battus à quatre reprises par les Celtics en saison régulière, les Knicks retrouvent comme prévu Boston en demi-finale de conférence. Et pour être honnête, difficile de voir un scénario différent en Playoffs. New York n’a pas vraiment convaincu face à Detroit au premier tour (4-2 dans une série très serrée) tandis que Boston – bien que bougé physiquement par Orlando – a fait le boulot en cinq matchs. Les champions en titre savent comment attaquer New York (coucou Karl-Anthony Towns, coucou Jalen Brunson), ils savent appuyer là où ça fait mal, ils savent comment faire déjouer les Knicks. Sous l’impulsion de Jayson Tatum et Jaylen Brown, qui montent bien en puissance, je vois une série assez rapide : 2-0, 2-1, 3-1, 4-1 Boston.

Nico V.

Les Celtics ont un banc, les Knicks n’en ont pas. Les Celtics ont des principes collectifs qui s’appliquent même quand c’est la grosse foire du slip sur le terrain, les Knicks n’en ont pas. Les Celtics ont une doublette d’intérieurs qui ne fuient pas leurs responsabilités, les Knicks n’en ont pas. Les Celtics ont un coach, les Knicks n’en ont pas. Ça fait beaucoup. Celtics 4 – Knicks 0.

Robin

Quand il s’agit de battre les Pistons de Tim Hardaway Jr de moins de 5 points grâce à des erreurs d’arbitrage, il y a du monde à New York, mais quand il faut battre les Boston Celtics, le vestiaire est plus vide que celui des Charlotte Hornets après un passage de la police judiciaire. Et avant que les fans des Knicks ne cherchent mon adresse, laissez-moi dire du bien de votre équipe : elle est fun. Il n’empêche que Karl-Anthony Towns va se faire exposer en plein jour et que le tir de Mikal Bridges a une forme semblable à un supporter des Celtics après trois pintes de brune. Celtics 4 – Knicks 1.

Timéo

Je n’ai pas honte de le dire, Detroit aurait dû être à la place des Knicks sur cette série. New York est passé à un arbitre de la catastrophe et ne m’a vraiment pas convaincu sur son premier tour. Je peux pas dire non plus que les Celtics m’ont impressionné, mais ils se sont quand même montrés bien plus intéressant face au Magic. Marre de Thibodeau, les exploits individuels de Jalen Brunson et KAT ne suffiront plus face à l’expérience des C’s, et c’est limite si je leur souhaite la défaite pour avancer dans le bon sens dès cet été, il y a tellement de potentiel dans la Big Apple. Celtics 4 – Knicks 1.

Alex T

Pour avoir maté la plupart des confrontations directes cette saison, je peux dire sans stress que Boston a un bon gap d’écart avec New York. Tactiquement, Tom Thibodeau ne montre rien, laissant Jalen Brunson jouer au héros pour sauver les Knicks. Les limites de KAT en Playoffs sont toujours là et le niveau défensif des Celtics sera autrement plus relevé que celui de Detroit. Malgré les quelques bobos qui touchent l’effectif de Boston, je vois les trèfles dérouler sur cette série. Celtics 4 – Knicks 1