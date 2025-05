Les choses sérieuses commencent à l’Est, avec une confrontation entre le deuxième et le troisième de la Conférence. Depuis de longs mois, New York espère avoir les armes pour faire tomber le champion en titre Boston, mais la dynamique entre les deux franchises est clairement en faveur des Celtics. Jalen Brunson et ses copains auront-ils appris leur leçon avant de défier à nouveau leur bête noire ?

Confrontations en saison régulière :

22 octobre : Celtics – Knicks (132-109)

– Knicks (132-109) 8 février : Knicks – Celtics (104-131)

(104-131) 23 février : Celtics – Knicks (118-105)

– Knicks (118-105) 5 mars : Knicks – Celtics (117-119, a.p)

Pas vraiment de suspense sur cette régulière entre les deux franchises. Boston a démoli New York à trois reprises en quatre matchs, avec un écart toujours conséquent. La dernière manche peut donner de l’espoir aux fans des Knicks mais, sur le papier, ce sont bien les Celtics qui sont les grandissimes favoris de cette série.

Les hommes de Joe Mazzulla ont facilement battu le Magic au tour précédent quand New York a eu besoin d’un match supplémentaire pour se qualifier. Attention quand même pour Boston car on sait que les cadres ont tous dû gérer des bobos récemment, entre le poignet de Tatum, le genou de Brown ou encore un Jrue Holiday qui a fini le premier tour en civil.

Les Knicks et le plafond de verre face aux gros calibres

On pourrait parler des matchups sur chaque poste, de qui va défendre qui, de l’importance du coaching dans cette série (pas vrai Thibodeau ?) mais avant même de parler terrain, c’est peut-être dans la tête que la série va se gagner ou se perdre..

Cette saison, on l’a souvent répété, New York est un gros face aux petits mais aussi un petit.. face aux gros. La stat qui fait très mal pour les Knicks est celle-ci : New York a un bilan de 0-8 face à la doublette Boston / Cleveland. En huit confrontations dont quatre à domicile, ils n’ont jamais battu les deux meilleures équipes de l’Est cette saison. Et la plupart du temps, on parlait même de raclées.

New York a ciblé son recrutement l’été dernier pour faire face aux forces de Boston (sur les ailes notamment), la franchise de Big Apple veut prouver qu’elle a les armes pour faire chuter le champion et retrouver les Finales, 26 ans après. Le gros test est là, la machine à gagner Celtics avec ses All-Stars, son sixième homme de l’année et son vécu de champion.

Les Knicks ont souffert face à des Pistons coriaces et qui ont vendu chèrement leur peau mais on ne parle pas du même niveau de compétitivité en face pour ce second tour. Si New York montre la même chose qu’au premier tour, Boston va se faire un plaisir de dérouler. Toute la saison de New York se joue ici, c’est le moment de sortir le grand jeu. Mais les Knicks ont-ils les armes pour vraiment y arriver ?

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Boston Celtics – New York Knicks , dans la nuit du lundi 5 mai au mardi 6 mai

Boston Celtics – New York Knicks Game 2 : Boston Celtics – New York Knicks, dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai

Game 3 : New York Knicks – Boston Celtics

New York Knicks – Boston Celtics Game 4 : New York Knicks – Boston Celtics

New York Knicks – Boston Celtics Game 5 : Boston Celtics – New York Knicks *

Game 6 : New York Knicks – Boston Celtics *

New York Knicks – Boston Celtics * Game 7 : Boston Celtics – New York Knicks *



* Si nécessaire

