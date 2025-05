Rockets – Warriors, preview du Game 7 : deux équipes face à leur histoire

Allez ! C’est LE main event de ce dimanche, un Game 7 entre Rockets et Warriors ! Les premiers ont vaillamment arraché le droit de se battre pour la qualification après avoir été menés 3-1, les seconds se sont lamentablement chiés dessus lors des deux derniers matchs. Ce soir, on efface l’ardoise… et on se règle sur 48 minutes !

Oui, les Game 7 sont aussi des histoires de dynamique. Arriver dans un Game 7 après deux victoires consécutives grattées au courage, au culot, à la détermination, ce n’est pas vraiment la même que de se faire dans le caleçon à Houston, et ensuite de se faire éteindre à la maison, devant un public hagard, sans rien montrer de vraiment satisfaisant niveau basket.

Ceci étant dit.

Le Game 7, c’est un match à part. Un match où on ne PEUT PAS faire seulement acte de présence (sauf les Clippers). Les Warriors ont pour eux toutes les cartes en main. L’expérience comme atout majeur, la gestion des moments chauds. Une expérience que les Rockets tenteront de combler par le rôle du public, qui sera déterminant pour permettre aux joueurs de Houston de ne pas sombrer en cas de mauvaise passe.

Le Game 7, c’est un match à part. Un match où on ne PEUT PAS abandonner son équipe en se livrant à des phrases débiles pour un adversaire, à des gestes qui seraient sanctionnés en MMA pour leur dangerosité. Dillon Brooks, Draymond Green : vous êtes les deux joueurs NBA que vous pensez être, alors s’il vous plaît, restez corrects et ne faites pas plonger vos équipes à cause d’un égo mal placé, d’un geste inapproprié. Ce serait le symbole de votre désintérêt pour vos coéquipiers et pour le basket.

Le Game 7, c’est un match à part. Un match où on ne PEUT PAS tenter des choses au coaching. Steve Kerr, tout aussi légendaire qu’il puisse être, ne peut pas laisser un Fred VanVleet prendre feu. Un match ou on doit mettre ses joueurs en position d’être performants. Laisser Quinten Post se faire détruire ? Pas possible. Laisser Steven Adams ressembler à prime Shaq’ ? Pas possible.

Enfin, le Game 7, c’est un match à part. Un match où les stars se subliment. Les grands joueurs, qui font de belles phrases sur le fait de vivre pour les moments décisifs. C’est votre moment. Qu’il s’agisse d’Alperen Sengun, de Jalen Green. De Stephen Curry, de Jimmy Butler. Vous vivez pour ça, pour les exploits, pour élever le jeu au dessus de tout. Ne décevez pas.

Rendez-vous à 2h30. Final en apothéose d’une série dont on ne pensait pas qu’elle arriverait jusqu’ici.