Cavaliers – Pacers, preview du Game 1 : Darius Garland toujours absent ?

Premier match de ce second tour des Playoffs 2025, les Cavaliers affrontent les Pacers à un horaire plutôt raisonnable (0h). Cleveland doit marquer son territoire d’entrée pour affirmer son statut de favori, mais avec la potentielle absence de Darius Garland, la mission pourrait être plus compliquée que prévue.

Le premier tour est passé (sauf entre Warriors et Rockets), place maintenant aux demi-finales de Conférence et ça commence avec une affiche de l’Est. Comme évoqué dans la preview de série, cet affrontement entre Cavs et Pacers pourrait nous proposer un des meilleurs basket de ces Playoffs. Deux tops équipes, des collectifs léchés, l’attaque d’Indiana qui pourrait bien forcer Atkinson à ajuster la défense de ses Cavs, rien à dire, loin des strass et des paillettes, ça respire la balle orange ici.

Alors que penser de ce Game 1 ? Difficile de prédire quoi que ce soit sans un vrai référentiel (deux des quatre matchs de saison régulière se sont disputés sans les starters de Cleveland), alors on va essayer de rester pragmatique. Cleveland doit tout de suite démarrer pied au plancher, c’est ce qu’ils ont montré face au Heat en leur infligeant des corrections all-time, mais les Pacers sont d’un tout autre niveau, et sont eux aussi très confiants après avoir sorti Giannis et les Bucks.

🚨 C’EST OFFICIEL 🚨

CAVS vs PACERS EN DEMI-FINALE !!!

Qui gagne et en combien ? 👀 pic.twitter.com/e87QOuFEOZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Le point de bascule de ce match ? La présence, ou non, de Darius Garland. Le petit prince de Cleveland a déjà raté les deux derniers matchs face au Heat en raison d’une entorse au gros orteil gauche, et reste en day-to-day pour ce soir. Il faudra donc attendre juste avant le match pour être fixé sur son possible retour au jeu.

Kenny Atkinson a donné de ses nouvelles jeudi. Le numéro 10 des Wine & Gold s’est entraîné avec l’équipe, mais sans prendre de contact. Le doute reste entier :

“Je ne vais pas me prononcer d’un côté ou de l’autre, mais évidemment qu’il y a des doutes. […] Il peut être présent comme absent.” Kenny Atkinson

#Cavs head coach Kenny Atkinson said Darius Garland participated in some portions of practice but Garland didn’t participate in contact portions.

Atkinson said that Garland is day-to-day and won’t decide Garland’s status for Game 1 based off one practice.

— Evan Dammarell (@AmNotEvan) May 1, 2025

Les Cavaliers s’en sont très bien sortis sans lui (merci Ty Jerome), mais n’en déplaise à Kyle Anderson, Cleveland reste une meilleure équipe avec son meneur titulaire sur le parquet (c’est fou de devoir dire ça). Surtout que le profil de Garland, meneur très rapide capable de déposer n’importe qui sur un dribble, pourrait être très précieux en attaque, notamment pour exploiter son face à face avec Haliburton.

Sam Merrill doit rester prêt à potentiellement être dans le cinq pour ce premier match. Attention, car Indiana pourrait bien profiter de cette potentielle absence pour enflammer la série et récupérer l’avantage du terrain.