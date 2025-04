Replay : la fin de match dramatique entre Pacers et Bucks au Game 5 !

Une fin de match tout simplement INVRAISEMBLABLE entre Pacers et Bucks, au bout du bout de la prolongation. C’est à voir, à revoir, à savourer, à apprécier, à tout ce que vous voulez. Milwaukee est en vacances, après avoir tout gâché en quelques secondes !!!

Comment imaginer que cela aurait pu se produire. Les Bucks sont en tête de 7 points après un début d’overtime complètement fou de Gary Trent Jr, qui plie 12 points à 4/4 derrière l’arc. On se dit que c’est fini, que les Pacers sont au tapis et qu’ils ne reviendront pas.

La taille des COUILLES de Gary Trent Jr pardon ?!?!?!? pic.twitter.com/kgao6fGy1M

Seulement, rien n’est finalement fini. Andrew Nembhard envoie un caramel beurre salé à 3-points, qui fait mouche. Sur la remise en jeu, les Bucks… perdent la balle ! Très, affreuse, horrible tactique dessinée par Doc Rivers, qui aboutit sur une récupération Pacers. Dans la foulée, Tyrese Haliburton, en dessous dans la prolongation jusqu’ici, colle un ÉNORME panier avec la faute, qui ramène Indy à 1 point. Magnifique.

Tyrese Haliburton with the clutch lefty And-1 on AJ Green to cut the Bucks lead down to 1, with 17 seconds remaining (with replays) pic.twitter.com/Y9C4HBm6eP

Et la suite ? En images, c’est mieux. Profitez.

Mesdames et messieurs.

Le basketball. pic.twitter.com/f8xuoH9IdT

À noter les échanges très musclés en fin de match, à la fois entre le père de Tyrese et Giannis Antetokounmpo, qui a aussi été – semble t-il – provoqué par Bennedict Mathurin. Les images qu’on n’aime pas tant voir après une élimination. Fair-play, ça doit primer. La NBA risque d’ailleurs évidemment de s’y pencher.

😳😳😳😳 embrouille entre Giannis et Mathurin après le buzzer ?!?!? pic.twitter.com/ULk6NbLKBg

