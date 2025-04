Fight : Giannis Antetokounmpo s’est embrouillé avec tous les Pacers après le buzzer !

Probablement agacé par le scénario terrible de ce Game 5 et l’élimination des Bucks, Giannis Antetokounmpo avait les nerfs au coup de sifflet final et il s’est pris la tête avec plusieurs Pacers dont le père de Tyrese Haliburton mais aussi Ben Mathurin.

Si Giannis Antetokounmpo a su garder son calme toute la soirée malgré les coups reçus en continu, la fin de match cruelle aura eu raison de sa patience. On a ainsi vu le Greek Freak énervé comme jamais sur cet après-match, avec notamment un échange bien tendu front contre front avec le père de Tyrese Haliburton ! On ne connait pas les mots qui ont été échangés ni le contexte (chambrage un peu trop prononcé du daron ?) mais c’est une image qui va faire parler et la NBA va sans doute s’y intéresser de près.

Mais Giannis il a fait un front contre front avec le daron d’Haliburton ?!? pic.twitter.com/vJyfXXoQAs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Le père d’Hali n’est pas le seul qui s’est embrouillé avec Giannis, on a aussi Ben Mathurin qui a eu le droit à son recadrage. De quoi provoquer un bel attroupement au milieu du terrain entre joueurs et staffs des deux camps. Les choses sont ensuite rentrés dans l’ordre mais les conférences de presse s’annoncent croustillantes.

😳😳😳😳 embrouille entre Giannis et Mathurin après le buzzer ?!?!? pic.twitter.com/ULk6NbLKBg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

The Bucks and Pacers going at it after the game 😮 pic.twitter.com/802elTgRgR

— SportsCenter (@SportsCenter) April 30, 2025