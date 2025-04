Giannis Antetokounmpo a tout donné : 30 points, 20 rebonds, 13 passes pour… l’ex-Bucks ?

Une partie de patron, une partie où il aura parfois été seul, parfois l’homme le mieux entouré du monde. Et à la fin, les larmes, la frustration, l’énervement… et les interrogations. Ce match sera t-il le dernier de Giannis Antetokounmpo chez les Bucks ?

30 points, 20 rebonds, 13 passes, 2 interceptions, 2 contres à 9/17 au tir dont 1/2 à 3-points, 11/17 aux lancers.

Voilà quel genre de héros Giannis Antetokounmpo est. Celui qui, même quand le match a semblé perdu, qu’il prenait la tournure la plus funeste qui soit pour la saison des Bucks, a tout donné, jusqu’à son corps, pour maintenir quoi qu’il arrive la flamme d’un retour de la série dans le Wisconsin.

30 points

20 rebonds

13 passes

9/17 au tir

Giannis aura absolument tout donné.

Si c’est son dernier match avec les Bucks, la fin est atroce mais l’éponge aura été essorée jusqu’à la dernière goutte. pic.twitter.com/9F5pmht0R4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

Jamais, à aucun moment du match, le joueur n’a baissé les bras. Et peut-on en vouloir à la star des Bucks de laisser échapper toute sa frustration après l’ultime sirène de la saison au bout d’un final proprement ahurissant, et après ce qui s’apparente à des provocations de la part de certains joueurs des Pacers et leurs proches, père de Tyrese Haliburton en tête.

Ce match est cependant, pour le prendre avec un peu de recul, une certaine façon de résumer la saison des Bucks. Ça craque dans le final, notamment à cause de systèmes foireux (Doc Rivers, faudra qu’on en parle vraiment hein). Le héros de la prolongation n’est certes pas Giannis, mais alors c’est bien le double MVP Grec qui a porté son équipe durant les 48 premières minutes. Un classique, finalement. Et un classique qui pourrait bientôt se conjuguer au passé.

Giannis for three! pic.twitter.com/8TBBDIJNwM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 29, 2025

Oui, car comment, comment en vouloir à Giannis s’il décidait simplement de claquer la porte ? La franchise et ses décisions n’ont, malgré ce qu’on peut éventuellement qualifier de bonnes idées, fait qu’appauvrir l’entourage de la star. Les rumeurs et bruits de couloirs concernant un transfert ont déjà animé une partie de la saison, et plusieurs insiders ont fait état de l’intérêt de plusieurs équipes pour un recrutement cet été.

Tels des charognards qui lorgnent leur proie de longues heures au soleil pendant que cette dernière agonise, les managers vont fortement s’activer pour séduire le Greek Freak. Été qui s’annonce très chaud, sauf à Milwaukee, qui va peut-être faire dans la lignée de ce Game 5 éliminatoire, à savoir la douche froide. Fin d’une ère, l’heure du chant du Daim ?