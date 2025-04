Grâce à leur victoire de cette nuit, les Pacers ont éliminé les Bucks pour filer au second tour des Playoffs. Ils rejoignent les Cavaliers, qui avaient validé leur billet la veille face au Heat.

Logique respectée pour deux des qualifiés de la Conférence Est. Si Cleveland n’a jamais transpiré face à Miami, il aura fallu un peu plus d’efforts pour Indiana, même si la blessure de Damian Lillard a bien plombé Milwaukee.

Voilà les Cavs et les Pacers qui se retrouvent donc au second tour des Playoffs 2025. Une affiche qui sent bon le scoring puisqu’on parle de deux des neuf meilleures attaques de NBA cette saison. Cleveland avait la meilleure attaque du pays en saison régulière et Indiana, on le sait, n’est jamais contre un concours de points sur fond de rythme endiablé.

Ce sera aussi l’occasion de voir plusieurs All-Stars se faire face. Tyrese Haliburton contre Darius Garland et Donovan Mitchell sur les lignes arrières et un beau combat d’intérieurs entre Pascal Siakam et Myles Turner d’un côté contre Evan Mobley et Jarrett Allen de l’autre.

Sur les confrontations directes cette saison, avantage aux Pacers (3-1) mais cela n’indique pas grand-chose pour cette série car les Cavs avaient fait tourner leur effectif sur les deux derniers matchs entre les deux équipes.

🚨 C’EST OFFICIEL 🚨

CAVS vs PACERS EN DEMI-FINALE !!!

Qui gagne et en combien ? 👀 pic.twitter.com/e87QOuFEOZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025