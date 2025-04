Les Pistons sauvent leur saison à New York (106-103) : il y aura un Game 6 à Detroit !

Au bout du suspense, les Pistons réalisent un gros coup en allant gagner au Madison Square Garden ! (106-103) Detroit et Cade Cunningham forcent un Game 6 dans le Michigan, la série n’est pas terminée !

Pour les stats de ce match, c’est par ici

On pensait que New York allait finit le taf à la maison mais les Pistons ne donnent aucun cadeau aux Knicks depuis le début de la série. La fin de match polémique du Game 4 avait beaucoup fait parler et Detroit a remis les pendules à l’heure en venant gagner à New York ce soir. De quoi renvoyer la série dans le Michigan pour au moins un match de plus.

Ce match au Garden aura mis du temps à se lancer, avec deux équipes pas spécialement dans un grand soir au scoring. La seconde mi-temps et le money time nous auront au moins offert un bon suspense, avec Cade Cunningham qui a sorti sa cape de héros au bon moment. Dans le dur au break, le meneur des Pistons est monté en puissance, avec 20 de ses 24 points après la pause et un très solide dernier acte, où il a enchainé paniers importants et passes pour les copains. Il finit proche du triple-double avec 24 points, 8 rebonds et 8 passes. Detroit l’a emporté en équipe, avec aussi la très belle copie d’Ausar Thompson mais aussi l’apport de Tobias Harris.

Ausar Thompson a été exceptionnel dans ce Game 5 :

➡️ 22 points

➡️ 7 rebonds

➡️ 2 contres

➡️ 8/10 au tir

La jeunesse de Detroit est BELLE ! 😍 pic.twitter.com/3JiKRZXsZ4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025

En face, les Knicks pourront avoir des regrets puisqu’ils ne finissent qu’à 3 points malgré les soirées sans de leurs deux stars. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont été bien maladroits, cumulant 33 points à eux deux avec seulement 9 paniers inscrits sur.. 30 tirs tentés !

Il faudra donc terminer à Detroit pour les Knicks, au risque de se mettre une grosse pression avec un potentiel Game 7 au Garden, là où les Pistons ont déjà gagné deux fois dans cette série. Et si ces derniers réalisaient une grosse remontée ?

Score final : Pistons 106 – 103 Knicks

Detroit s’impose au Madison Square Garden grâce à un money-time magnifique de Cade Cunningham ! 👏👏👏

Une équipe combative et résiliente qui a gagné le droit de jouer un Game 6 à domicile jeudi soir !

Immanquable ! 🤩 pic.twitter.com/63ItyTogwZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2025