Stephon Castle élu Meilleur Rookie de la saison 2024-25 !

Favori pour le trophée, Stephon Castle a été élu Meilleur Rookie pour la saison NBA 2024-25. Le Français Zaccharie Risacher doit lui se contenter de la seconde place.

Même si notre esprit patriotique nous laissait espérer une victoire de Zaccharie Risacher, le choix des votants pour Stephon Castle reste plutôt logique. Il est le rookie qui a été le plus régulier et le plus impressionnant cette saison, montrant une grande maturité dans son jeu malgré son jeune âge. Avec 14,7 points, 4,1 passes et 3,7 rebonds de moyenne, il a prouvé qu’il pouvait avoir un vrai impact dès sa première saison en NBA. Il devrait incarner un leader dans le futur aux côtés de Victor Wembanyama et de De’Aaron Fox chez les Spurs.

San Antonio Spurs guard Stephon Castle is the recipient of the Wilt Chamberlain Trophy as the 2024-25 Kia NBA Rookie of the Year. pic.twitter.com/3rRMswScGt

Voici le détail des votes concernant le trophée de Rookie de l’année.

Zaccharie Risacher finit 2ème ! 🇫🇷 pic.twitter.com/nD7jvgh7pT

Derrière lui, on retrouve Zaccharie Risacher. Si le Français a eu des hauts et des bas au shoot, il a montré que son statut de numéro un de Draft n’était pas immérité. Son intelligence de jeu, son apport en défense et son potentiel au scoring (12,6 points sur sa première année) devraient l’aider à devenir un excellent joueur en NBA.

Enfin, on retrouve Jaylen Wells à la troisième marche du podium. Si on retire sa vilaine blessure en fin de saison, c’est une année presque parfaite pour le joueur des Grizzlies. Malgré sa sélection en 39ème choix de la Draft 2024, Wells est vite devenu un joueur régulier de la rotation de Taylor Jenkins, apportant plus de 10 points par match sur sa saison rookie, avec un gros potentiel au shoot. S’il ne remporte pas le ROY, on peut au moins lui remettre le trophée (fictif) de steal de la dernière cuvée.

À noter la quatrième place d’Alexandre Sarr, assez loin du podium aux votes mais ça montre quand même que les belles promesses de l’intérieur des Wizards ne sont pas passées inaperçues.

Back to back pour les Spurs !

2024 : Victor Wembanyama

2025 : Stephon Castle

San Antonio réalise le doublé rookie de l’année, 10 ans après les Wolves (Wiggins + Towns).

L’avenir est en place dans le Texas 🔥 pic.twitter.com/ofdFUtmTVF

