En cette période de Playoffs, l’actu NBA est riche sur comme en dehors des parquets. Et elle dépasse le cadre des 16 équipes participant à la postseason. Alors on a rassemblé ici quelques-unes des infos récentes qui sont un peu passées sous les radars.

Alijah Arenas va sortir de l’hôpital

C’est la meilleure nouvelle de la journée : plongé dans un coma artificiel après un grave accident de voiture, Alijah Arenas – fils de Gilbert Arenas – devrait bientôt sortir de l’hôpital, et sans blessure majeure selon ESPN.

BREAKING: Alijah Arenas is expected to be released from the hospital with no major injuries.

Incredible news (h/t @ClutchPoints)

April 28, 2025

Khaman Maluach à la Draft

Après Cooper Flagg et Kon Knueppel, un autre prospect de Duke se présente à la Draft NBA 2025 : Khaman Maluach. Le géant sud-soudanais (2m19) – au parcours assez incroyable – est avant tout une muraille défensive, qui devrait être drafté dans le Top 10 en juin prochain.

BREAKING: Khaman Maluach has declared for the NBA Draft!

One of my favorite one and dones ever

April 27, 2025

Un All-Star Game USA vs World ?

Après une nouvelle édition peu convaincante en février dernier, la NBA pourrait finalement se laisser tenter par un format USA vs International au All-Star Game 2026. La Grande Ligue aimerait en effet s’inspirer du format NHL (hockey) qui a connu un gros succès il y a quelques mois.

Il n’y a pas encore beaucoup de concret, mais le fait que le prochain All-Star Game se déroule à l’Intuit Dome de Los Angeles, où aura lieu le tournoi de basket des Jeux Olympiques 2028, peut pousser Adam Silver à enfin franchir le cap après des années d’hésitation. Des discussions ont en tout cas eu lieu avec le prochain diffuseur, NBC, ainsi que l’association des joueurs.

Team U.S. vs. Team World as an All-Star showcase?

Adam Silver tells @joevardon that the NBA is considering the possibility.

April 29, 2025

Shaquille O’Neal rejoint… Sacramento State

Selon Shams Charania (ESPN), Shaquille O’Neal va devenir le manager général de l’université de Sacramento State. Tout sauf un hasard sachant que son fils Shaqir joue là-bas, sous les ordres de l’ancien joueur NBA des Kings Mike Bibby. De belles retrouvailles après les grands affrontements Kings – Lakers du début des années 2000.

Shaquille O'Neal has agreed to become the men's basketball general manager of Sacramento State, sources tell ESPN. It will be a voluntary role for Shaq, whose son, Shaqir O'Neal, also plays for Sac State under Mike Bibby. Shaq and Bibby form a star duo as college GM and coach.

April 29, 2025

Il y avait faute sur Luka Doncic, selon la NBA

Ce n’est pas que dans le match Pistons – Knicks qu’il y a eu une erreur d’arbitrage en fin de match. C’était aussi le cas dans Wolves – Lakers, sur Luka Doncic, si l’on en croit la NBA. Les plaintes de J.J. Redick étaient donc légitimes.

The NBA’s L2M Report confirms that Luka Doncic was tripped by Jaden McDaniels with 33 seconds remaining in Game 4 of Lakers-Timberwolves.

LA was trailing Minnesota by 1 point, and if a foul had been called, Doncic would have gone to the free throw line.

April 28, 2025

Stan Van Gundy et Steve Nash rejoignent Amazon

Le nouveau TV deal de la NBA commence la saison prochaine, avec Amazon comme nouveau partenaire de la Grande Ligue. Le consultant Stan Van Gundy, actuellement sur TNT, va rejoindre Amazon en compagnie de Ian Eagle. Idem pour Steve Nash si l’on en croit Marc Stein.

TNT’s Stan Van Gundy has been hired by Amazon Prime Video to be a game analyst for its forthcoming NBA coverage next season, sources tell @AndrewMarchand.

Van Gundy joins Ian Eagle on Prime Video’s game telecasts.

🔗

April 29, 2025