Alors que Doug Christie est devenu l’entraîneur de Sacramento au cours de la saison NBA, c’est une autre ancienne gloire des Kings qui va désormais coacher dans la capitale californienne : Mike Bibby.

L’ancien meneur des Kings du début des années 2000 prend en effet les commandes de l’université de Sacramento State si l’on en croit Shams Charania d’ESPN.

Mike Bibby, a 14-year NBA veteran and former Sacramento Kings star, has agreed on a deal to become the next men’s basketball head coach of Sacramento State, sources tell ESPN. pic.twitter.com/8H8nHp4udE

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2025

C’est la première fois que Bibby (46 ans) va entraîner à l’échelle universitaire. Néanmoins, il possède déjà une petite expérience dans le coaching.

Mike a commencé sa carrière sur les bancs en entraînant son fils sur le circuit AAU, avant de prendre un poste d’assistant en 2013 à la Shadow Mountain High School, par laquelle il était passé en tant que lycéen. D’assistant, il est devenu coach principal, rôle qu’il a tenu jusqu’en 2019 avec quatre titres de champion d’État en prime. L’aventure s’est terminée dans la controverse, Bibby ayant pris la porte après des accusations d’abus sexuels de la part d’une enseignante du lycée (affaire classée sans suite).

Faisant ensuite un court passage sur le banc d’Hillcrest Prep en 2019, Mike Bibby n’a plus coaché depuis, mais va donc reprendre sa carrière d’entraîneur à Sacramento State. Les Hornets restent sur une saison très compliquée avec un bilan de 25 défaites en 32 matchs, synonyme de dernière place en Big Sky Conference. Sacramento State n’a jamais participé à la March Madness (ou même le NIT) dans son histoire.

Source texte : ESPN