En tout début de match contre Mississippi State hier (March Madness), JuJu Watkins s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit. Un choc pour elle, pour ses coéquipières, mais aussi pour l’ensemble du basket féminin.

Énorme coup d’arrêt pour la fille prodige du basketball américain. Alors qu’elle disputait le deuxième tour de March Madness avec les Trojans d’USC, JuJu Watkins s’est gravement blessée au genou sur une contre-attaque, hurlant immédiatement de douleur. Elle ne reposera plus la jambe à terre et sera portée jusqu’aux vestiaires par le staff de son équipe.

JuJu Watkins was carried off the court and taken to the locker room after suffering an injury on this play. pic.twitter.com/zFgm8PkVnu

— ESPN (@espn) March 25, 2025

C’est plus tard dans la soirée que l’insider Shams Charania (ESPN) communiquera le verdict final : rupture du ligament croisé antérieur au genou droit et opération prévue pour la joueuse star des Trojans.

Breaking: USC phenom JuJu Watkins has suffered a torn ACL in her right knee, sources tell ESPN. She will undergo surgery. pic.twitter.com/2qMvpXTGwI

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2025

Terrible nouvelle pour l’ensemble du monde de la balle orange et pour la March Madness féminine, qui perd l’une de ses attractions principales pour une durée indéterminée (24 points, 7 rebonds et 3 passes de moyenne cette saison).

Seul petit lot de consolation pour ceux qui se le demandent : cette blessure ne devrait pas affecter la future arrivée de JuJu Watkins en WNBA. Pour rappel, contrairement à son équivalent masculin, la WNBA impose à ses joueuses de faire un cursus universitaire complet avant de pouvoir intégrer le plus haut niveau.

Pour Watkins, tout ça nous mènerait jusqu’à la Draft 2027. De quoi avoir assez de temps pour bien remettre ce genou en place, et prouver de nouveau à tout le monde que c’est elle le futur du basket féminin.

Source texte : ESPN