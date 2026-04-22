TrashTalk Bracket Contest : le point complet après les premiers matchs de Playoffs

Les Playoffs NBA 2026 ont démarré en trombe ! La plupart des séries en sont déjà à deux matchs disputés. Instant parfait pour faire un premier point sur le TrashTalk Bracket Contest. Et comme tous les ans le Play-in a fait très très mal !

46 490 brackets remplis pour ce TrashTalk Bracket Contest 2026 ! Tout ça pour que les matchs du Play-in annihilent complètement la très grande majorité de ces derniers. Seulement 375 sont encore en lice, à peine 0,8% du nombre total, même Ben Simmons a de meilleurs pourcentages à 3-points.

De claires tendances se dessinent quand même parmi la communauté. Celtics grands favoris à l’Est, Spurs comme épouvantail du Thunder dans la course aux sommets de la Conférence Ouest. Denver sur le podium des champions les plus cités. Hâte de voir comment va se décanter la suite de la compétition !