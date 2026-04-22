Celtics – Sixers : débrief après deux matchs ! Apéro TrashTalk

Après une nouvelle grosse soirée de Playoffs, un nouvel Apéro TrashTalk est servi. Cette fois-ci on part dans la Conférence Est, du côté de Boston où les Sixers ont réalisé un exploit hier sous l’impulsion de VJ Edgecombe.

Une bien belle chaîne YouTube !

Après s’être fait laminer lors du match 1, les Sixers ont surpris les Celtics lors du match 2. Un match offensif et défensif de haut niveau de la part de cette équipe de Philadelphie – toujours sans Embiid – qui a su exploiter ses points forts au maximum pendant que les Celtics n’ont pas été capables de réagir. Débrief, analyse tactico-technique et projection sur la suite.