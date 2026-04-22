Seulement deux matchs au programme NBA pour cette nouvelle soirée de Playoffs mais non moins intéressante. Les Pistons devront absolument réagir face à Orlando pour éviter d’être menés 2-0 dans un scénario cataclysmique, tandis que les Suns essaieront tant bien que mal de résister au rouleau compresseur du Thunder.

#1 vs. #8 Game 2 Doubleheader!

🍿 #8 Magic took Game 1 vs. Pistons

🍿 #1 Thunder took Game 1 vs. Phoenix

The NBA Playoffs presented by @Google continue TONIGHT on ESPN! pic.twitter.com/AwSBezWdJX

— NBA (@NBA) April 22, 2026

Pistons – Magic (1h)

Magic mène 1-0

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Qu’il est important celui-là ! Detroit leader de la Conférence Est s’est laissé surprendre par le Magic huitième sur le Game 1. Upset presque traditionnel pour Orlando qui rappelle les belles années 2019 et 2020 où la clique de Vavane et Vucevic avait aussi volé le premier match du premier tour. Mais upset qui, s’il ne signifie pas que les Pistons sont déjà hors course, doit au moins créer une lourde réaction dans le vestiaire de JB Bickerstaff. Allez Detroit, il est temps d’aller chercher la première victoire en Playoffs devant son public depuis presque 18 ans, sinon on va devenir très très inquiet.

Thunder – Suns (3h30)

Thunder mène 1-0

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

À l’Ouest, le leader de Conférence a dégagé beaucoup plus de sérénité. OKC a laissé les Suns s’amuser pendant 4 minutes au Game 1 avant de leur mettre la tête sous l’eau sur tout le reste de la rencontre. Phoenix tentera bien de résister mais il semble y avoir deux galaxies d’écart entre ces deux équipes, sans manquer de respect à ses valeureux Suns évidemment qui ont déjà réussi leur saison ! Objectif ne pas se faire humilier et rester dans le match le plus longtemps possible.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir