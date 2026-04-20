Le Magic a remporté, cette nuit, le Game 1 de sa série face aux Pistons. Une victoire inattendue au vu de leur récente (mé)forme, qui s’installe comme le premier upset de ces Playoffs 2026. Alors, les hommes de Jamahl Mosley sont-ils capables de créer la surprise jusqu’au bout ? Historiquement, ce n’est pas forcément le cas…

Après leur victoire sur le parquet des Pistons 112 à 101, cette nuit lors du premier match de la série, les coéquipiers de Paolo Banchero ont fait réagir toute la planète basket. Alors que toutes les autres séries de ces Playoffs ont vu les équipes à domicile remporter le Game 1, Orlando a créé la surprise en battant les premiers de la saison régulière à l’Est, chez eux, infligeant à Detroit une 11e défaite d’affillée à domicile en Playoffs (0 victoires depuis 2008).

Mais des victoires lors du premier match des Playoffs, le Magic en a connu… Pour autant, le ratio win/loss après ces victoires ne parle pas en leur faveur ! Depuis l’instauration des séries en 7 matchs dès le premier tour (saison 2002-03), Orlando a joué 11 premiers tours de Playoffs. Sur ces 11 séries, la franchise floridienne a remporté 6 fois le Game 1. Et après ces 6 succès, le Magic ne s’est qualifié que 2 fois pour le tour suivant (2007-08 vs Bobcats et 2009-10 vs Raptors).

Le reste du temps, le Magic s’est toujours incliné par la suite : en 2002-03 déjà face aux Pistons (défaite en sept matchs), en 2011-2012 face aux Pacers (défaite en cinq matchs) et, plus récemment, en 2018-19 face aux Raptors (défaite en cinq matchs) et en 2019-20 face aux Bucks (défaite en cinq matchs).

2012 Pacers

2019 Raptors

2020 Bucks

2026 Pistons

Welcome to the “Game 1 Orlando” club, Detroit! 👋 pic.twitter.com/yytmfo9o0d

— Omer Osman (@OmerOsman200) April 20, 2026

Orlando a donc historiquement plus l’habitude de choke complet, en perdant les quatre matchs qui suivent une victoire au Game 1 du premier tour, que de se qualifier pour la suite. Subiront-ils le même sort cette année ? On ne le souhaite évidemment pas aux fans du Magic.

Alors, les Pistons doivent-ils s’inquiéter de cette première défaite et de la perte de l’avantage du terrain, ou peuvent-ils être sereins ? Le Magic est-il un faux huitième ? Réponse dans la nuit de mercredi à jeudi, à 1h, pour le Game 2.

Source texte : Basketball Real GM