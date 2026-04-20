Maintenant qu’on connaît les finalistes pour les différents NBA Awards de la saison 2025-26, on attend avec impatience le moment où les vainqueurs seront annoncés. Voici les dates à entourer en rouge dans votre agenda.

Les annonces auront lieu à 0h tous les soirs mentionnés, hormis le Sportmanship Award qui devrait tomber vers 17h à priori.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

Le vainqueur du titre de MVP sera annoncé à une date ultérieure pendant les Playoffs, tout comme les All-NBA Teams, All-Defensive Teams et quelques autres awards (Dirigeant de l’Année, Hustle Award…).