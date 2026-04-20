NBA Awards 2026 : la liste de tous les finalistes, trophée par trophée

Dans cette nuit intense de basket, avec la première de Victor Wembanyama en Playoffs et les annonces des finalistes pour les NBA Awards, on s’y perd. Alors autant vous faciliter la vie avec un résumé express des joueurs et coachs pouvant rêver de récompenses.

Most Valuable Player

Nikola Jokic

Shai Gilgeous-Alexander

Victor Wembanyama

Dérogation ou pas, Luka Doncic n’a pas été considéré par les votants pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison, ce sont les trois autres gros dossiers qui ont été privilégiés. Victor Wembanyama est dans le Top 3 du MVP pour la première fois de sa carrière.

🚨 LES 3 FINALISTES POUR LE TROPHÉE DE MVP :

🔸SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

🔸NIKOLA JOKIC

🔸VICTOR WEMBANYAMA pic.twitter.com/ye0zptLpTr

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Most Improved Player

Jalen Duren

Nickeil Alexander Walker

Deni Avdija

Trois postes et trois types de progressions différentes. Un guard passé du banc de touche des Wolves à un statut de star à Atlanta. Un ailier attendu qui a vu ses responsabilités augmenter et un pivot qui a gardé exactement le même rôle, mais en le faisant largement mieux.

LES 3 FINALISTES POUR LE MIP :

🔹 NICKEIL ALEXANDER-WALKER

🔹 DENI AVDIJA

🔹 JALEN DUREN pic.twitter.com/LdprEuYr4p

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Rookie de l’Année

Kon Knueppel

Cooper Flagg

V.J. Edgecombe

On ne va pas se mentir, c’est un duel et non une bataille à trois. Le rookie des Sixers a impressionné et est le seul à encore jouer au basket-ball, mais le titre se jouera entre les deux anciens coéquipiers de Duke. La future star absolue aux coups de chauds déments où la régularité et l’adresse du joueur des Hornets ?

LES 3 FINALISTES POUR LE ROOKIE DE L’ANNÉE :

🔹COOPER FLAGG

🔹KON KNUEPPEL

🔹VJ EDGECOMBE pic.twitter.com/sPGv3VALHo

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Défenseur de l’Année

Victor Wembanyama

Ausar Thompson

Chet Holmgren

Victor Wembanyama va remporter ce trophée. Merci à tous pour votre lecture.

LES 3 FINALISTES POUR LE DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR :

🔹 CHET HOLMGREN

🔹 AUSAR THOMPSON

🔹 VICTOR WEMBANYAMA pic.twitter.com/tyUUjilyhi

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6th Man of the Year

Keldon Johnson

Jaime Jaquez Jr

Tim Hardaway Jr

L’ailier des Spurs semble s’avancer comme le favori, mais statistiquement, c’est celui du Heat qui a la main. L’arrière des Nuggets semble lui en retrait. Une surprise à venir où un autre trophée dans le Texas ?

LES 3 FINALISTES POUR LE 6TH MAN OF THE YEAR :

🔹 TIM HARDAWAY JR

🔹 JAIME JAQUEZ JR

🔹 KELDON JOHNSON pic.twitter.com/chOcsVfCeE

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Coach de l’Année

Joe Mazzulla

J.B. Bickerstaff

Mitch Johnson

Le deuxième et troisième bilan de la Ligue sont représentés et pourtant le favori est celui qui n’a pas son équipe sur le podium. La saison des Boston Celtics a été bien meilleure que prévu, et même s’il n’aime pas le trophée, Joe Mazzulla pourrait être récompensé !

LES 3 FINALISTES POUR LE COACH DE L’ANNÉE :

🔹MITCH JOHNSON

🔹JB BICKERSTAFF

🔹JOE MAZZULLA pic.twitter.com/FL2pcIrcv9

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Clutch Player of the Year

Anthony Edwards

Shai Gilgeous-Alexander

Jamal Murray

Au début de la saison, Shai Gilgeous-Alexander ne jouait aucun 4e quart-temps ou presque. Pourtant, il a terminé avec le plus de points dans le money-time cette année en NBA. Suffisant pour s’emparer du trophée ?

LES 3 FINALISTES POUR LE CLUTCH PLAYER OF THE YEAR :

🔹 ANTHONY EDWARDS

🔹 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

🔹 JAMAL MURRAY pic.twitter.com/dX18nV4ZSU

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Qui sera récompensé ? Premières réponses cette semaine !

🚨LE PLANNING DES ANNONCES DES VAINQUEURS DE TROPHÉES :

🔸Lundi 20 avril : DPOY (🇫🇷👀)

🔸Mardi 21 avril : Clutch Player

🔸Mercredi 22 avril : 6MOY

🔸Jeudi 23 avril : Sportmanship

🔸Vendredi 24 avril : MIP pic.twitter.com/RnHLNzdyVt

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