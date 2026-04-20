NBA Awards 2026 : Victor Wembanyama finaliste du MVP et du DPOY !

C’est officiel : la NBA vient d’annoncer les finalistes pour les trophées de fin de saison (lien) et notre Alien national, Victor Wembanyama, figure parmi les trois nominés dans la course au MVP et au DPOY !

C’était attendu, c’est désormais officiel : Victor Wembanyama figurera sur le podium de deux awards de fin de saison en NBA. Si l’un (Most Valuable Player, ou MVP) n’est absolument pas gagné d’avance, l’autre (Defensive Player of the Year) lui est promis depuis de nombreuses semaines.

Pour sa troisième saison en NBA, Wemby démarre sa moisson. Les cadors actuels sont déjà prévenus, ils feraient bien de prendre les trophées majeurs très vite, parce que Victor arrive en force et est prêt à tout rafler dans les années à venir.

👽 Victor Wembanyama est donc officiellement finaliste pour le MVP et le DPOY.

À 22 ans 🇫🇷 pic.twitter.com/RR8Wquechp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

Cette saison, son dossier de MVP est TRÈS solide, mais il y a des joueurs tellement forts dans la course (Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokić) que ce trophée ne devrait, en toute vraisemblance, pas lui revenir tout de suite… même si rien n’est fait et que tout est possible !

En revanche, le trophée du DPOY, lui, est réservé, cadenassé, verrouillé. Le Français remportera ce trophée pour la première fois de sa carrière, sans aucun doute. Reste à savoir s’il sera le premier DPOY unanime de l’histoire ou non…

Les annonces des vainqueurs auront lieu tout au long des Playoffs. L’histoire est en marche, alors si vous n’êtes pas encore monté dans le wagon Wemby… c’est le moment !