TrashTalk Award – S08 E10 : Maxey, KD, CP3… qui a parlé le plus fort ?

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule de ce TrashTalk Award ?

La dernière édition du TrashTalk Award a été remportée par Dejounte Murray qui laisse Jamal Shead pour mort.

Candidat # 1 : les Sixers se sont occupés des Hornets

Match à sens unique pour les Sixers face aux Hornets. Non content d’avoir remporté ce match 118 à 114, ils ont également eu le monopole des actions de fou, notamment Kelly Oubre qui a mis notre Moussa Diabaté national sur un poster et s’est évidemment fendu d’un post Instagram provocateur pour montrer son œuvre.

Kelly Oubre (former Hornet) ran to IG post-game I see pic.twitter.com/ROa30JDJWc

— Charlottehornetsonly (@ChaHornetsOnly) March 29, 2026

Le gaucher sous-entend avoir mis un terme à la vie du pivot tricolore, mais c’est loin d’être la seule action marquante contre les Frelons, puisque Tyrese Maxey s’est ensuite occupé du cas Miles Bridges, pour le plus grand bonheur de ceux qui condamnent le plus fermement les agissements passés de ce dernier. Maxey a mis monsieur Ponts sur un poster et n’a pas manqué de le provoquer, ainsi que le banc des remplaçants de Charlotte.

MAXEY CAUGHT A BODY ON BRIDGES OMG 🤯🤯 pic.twitter.com/H0NTHZRQ5g

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 29, 2026

Bridges s’est ensuite approché du T-Max d’un air menaçant, refusant finalement de lui serrer la main à la fin du match, pour le plus grand bonheur du numéro 0 de Philly et ses coéquipiers, que ça a bien fait marrer.

Miles Bridges refused to shake Tyrese Maxey hand after he got dunked on

Maxey pointed and laughed at him 💀pic.twitter.com/H0JjC3GJDa

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 29, 2026

Candidat # 2 : le repost de Mark Cuban à propos de Nico Harrison

Mark Cuban n’est plus le propriétaire des Mavericks mais il suit toujours avec attention son ancienne franchise, qu’il a menée au titre en 2011 à l’époque de Dirk Nowitzki. Les Mavs ont d’ailleurs failli réitérer l’exploit 11 ans plus tard face aux Celtics, mais Luka Doncic and co étaient trop courts. Quelques mois plus tard, Nico Harrison décidait de transférer le Slovène aux Lakers contre Anthony Davis. Un trade toujours aussi incompréhensible à l’heure actuelle, qui a coûté sa place au désormais ancien GM. Aperçu dans un aéroport, Harrison a été filmé à son insu avec la légende suivante.

Mark Cuban reposted this 💀

(h/t @Mavs_FFL) pic.twitter.com/aaHwhOAG4e

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 28, 2026

« Avoir tradé Luka Doncic t’as fait passer des jets privés aux vols publics. »

Mais ce n’est pas sur ce détail qu’il faut s’attarder. En effet, on voit l’icône du compte de Mark Cuban qui a choisi de reposter cette vidéo. Alors, simple erreur de clic, ou vraie intention de nuire, on ne sait pas exactement, mais la coïncidence reste assez cocasse.

Candidat # 3 : Gary Payton II vole le bandeau de James Nnaji en pleine altercation

Un geste qui parait banal ou insignifiant mais qui est en réalité assez humiliant pour la personne qui en est victime, en l’occurence James Nnaji. Le joueur des Nuggets s’est vu retirer son bandeau par Gary Payton II en pleine embrouille entre Nuggets et Warriors.

The announcers COULDN’T BELIEVE Draymond Green wasn’t part of the scuffle 😭

« Draymond Green is COMPLETELY AWAY from it! How about that? » pic.twitter.com/fAxQONtKKZ

— BrickCenter (@BrickCenter_) March 30, 2026

On voit bien que GP2 a suivi les conseils du paternel pour entrer dans le crâne de ses adversaires. On en aurait presque oublié qu’à la base, on s’étonnait plutôt de ne pas voir Draymond Green impliqué dans cette échauffourée.

Candidat # 4 : Tobias Harris rancunier envers Philly

Ancien joueur des Sixers, Tobias Harris (over me ???) revenait cette fois dans la ville de l’amour fraternel en tant qu’adversaire, sous le maillot des Pistons. Et l’ailier avait visiblement de la rancœur contre son ancienne équipe, puisqu’il ne s’est pas privé pour les chambrer après un panier en contre-attaque.

Tobias Harris to the Philadelphia crowd 👀

“Get ready for the fu*kin play-in”

(Via @NBCSPhilly) pic.twitter.com/zJvC5JTSsN

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 5, 2026

« Préparez-vous pour le Play-in ! »

En effet, les Sixers espéraient se qualifier directement pour les Playoffs mais n’ont finalement pas réussi à atteindre le Top 6, synonyme de qualification direct. Alors Harris, déjà qualifié de longue date avec les Pistons, meilleure équipe de l’Est, en a profité pour remuer le couteau dans la plaie. Dommage toutefois qu’ils ne s’affrontent pas directement, puisqu’ils ont finalement terminé 7e en disposant du Magic au premier Play-in.

Candidat # 5 : Tenez, des nouvelles de Dillon Brooks

De retour face aux Rockets, qui l’ont transféré en début de saison pour Kevin Durant, Dillon Brooks a une nouvelle fois fait honneur à son statut de « méchant » en NBA. Justement opposé à celui qui a fait le chemin inverse, il s’est une nouvelle fois illustré par pas mal de blabla. Mais KD a du répondant et l’a à nouveau montré au monde entier.

Kevin Durant to Dillon Brooks

“My worst season is better than your best”

KD immediately dropped Brooks after 🥶 pic.twitter.com/7WLSGjQzZs

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 8, 2026

« Ma pire saison est meilleure que ta meilleure saison »

Non content d’avoir sévèrement mouché le Canadien, KD va régler ça sur le terrain en envoyant Brooks au sol pour une petite session de patinage artistique. Crossover + shoot sur la truffe + quelques mots doux = victoire par KO de la part de Kevin Durant. Désolé Dillon, ce n’est pas nous qui avons écrit les règles. Mais non content de toujours parler autant, Dillon Brooks a déclaré qu’il avait hâte de jouer les Warriors au Play-in. Du DB dans le texte.

Ça commence déjà 🍿🍿

Dillon Brooks déclare qu’il voulait jouer les Warriors au play-in plutôt que les Clippers. Pourquoi ?

« Steph et Draymond. Et Steve Kerr. »

LET’S GO !pic.twitter.com/asGXRlb0Nc https://t.co/plJmABQS31

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2026

Candidat bonus : Chris Paul assiste à la mort des Clippers

Coupé par les Clippers comme un malpropre en pleine saison, Chris Paul a finalement annoncé sa retraite sportive. Il suit néanmoins toujours le basket, puisqu’il a pris la parole une fois que le Play-in a rendu son verdict pour les Clippers, battus par Golden State à domicile au terme d’un joli choke, et donc éliminé de la course aux Playoffs. CP3 semble avoir apprécié, puisqu’il s’est fendu d’une story Instagram, basée sur un meme connu qui signifie « j’assite aux funérailles de mon principal hater ». Sous-entendu « je suis content qu’ils soient sortis ». Simple mais efficace.

Chris Paul’s IG story. 💀💀💀 pic.twitter.com/2wWT9IAJBI

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2026

Ah, et on rappelle aussi que cet échec offre un nouveau choix de Draft de la loterie au Thunder, dans le cadre du transfert de Paul George. Au moins c’est le dernier.