Blazers : les joueurs en contrat « two-way » privés de déplacement à San Antonio…

Même s’ils ne sont pas éligibles pour disputer des matchs de Playoffs, les joueurs NBA en contrat « two-way » accompagnent habituellement leur équipe histoire de rester dans le groupe et de vivre l’expérience avec leurs coéquipiers. Mais ceux de Portland n’ont pas cette chance…

Parce que oui, chez les Blazers, les trois joueurs qui sont en contrat two-way (permettant d’alterner entre la NBA et la G League) ont été priés de rester dans l’Oregon pour le début de la série face aux Spurs : Caleb Love, Chris Youngblood et Jayson Kent ne sont donc pas à San Antonio actuellement, comme le confirme Sean Highkin (Rose Garden Report).

La raison ? Une volonté du nouveau propriétaire de la franchise – Tom Dundon – de faire des économies en réduisant au maximum les dépenses non-essentielles. Et ce dernier n’est pas à son premier coup d’essai :

En dehors des parquets, les Blazers font un mauvais buzz en ce moment à cause de la crevardise de leur management :

🔸 Pas de t-shirts spécial Playoffs pour les fans lors des Matchs 3 et 4 à venir face aux Spurs.

🔸 Les joueurs en contrat two-way (inéligibles en Playoffs)… pic.twitter.com/WItQ9frpeW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

En plus des points abordés dans le tweet ci-dessus, on peut aussi citer cet épisode récent à Phoenix – en marge du play-in tournament – où des membres du staff ont été contraints de quitter leur chambre d’hôtel plus tôt (à midi pour un match le soir), afin de ne pas payer des frais supplémentaires. Ils ont ainsi dû squatter le lobby de l’hôtel pendant plusieurs heures avant l’arrivée du bus devant les emmener à la salle.

Parmi ces mesures, celle concernant les joueurs two-way reste probablement la plus extrême de toutes. Surtout qu’un joueur comme Caleb Love a bien contribué cette saison (10,4 points de moyenne en 49 matchs), notamment entre mi-novembre et mi-février, pour aider les Blazers à se qualifier en Playoffs.

Pour info, Tom Dundon a adopté une stratégie similaire chez les Carolina Hurricanes, la franchise NHL dont il est également propriétaire.