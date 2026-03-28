La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule de ce TrashTalk Award ?

Candidat # 1 : Jalen Green crosse méchamment Ousmane Dieng

Même s’il parvient enfin à se montrer sous la tunique des Bucks, notre frenchy Ousmane Dieng s’est retrouvé du mauvais côté d’un highlight face à Jalen Green. L’arrière des Suns a méchamment crossé l’ancien ailier du Thunder, ce qui aurait déjà été suffisant en soi. Sauf que Green a décidé d’en rajouter une couche en pointant Dieng du doigt alors qu’il était au sol, et a ensuite converti son shoot. Oui, ça pique…

Jalen Green with the most DISRESPECTFUL CROSSOVER 😭pic.twitter.com/PjYv14ifM6

— NBACentel (@TheNBACentel) March 11, 2026

Candidat # 2 : Dejounte Murray terrasse Jamal Shead sur un cross

Jaloux du cross envoyé par JG, Dejounte Murray s’est senti obligé de relever encore plus la barre. Face aux Raptors, le meneur des Pelicans a envoyé Jamal Shead au sol avant de lui tirer sur la tronche. Et, son défenseur encore au sol, le natif de Seattle n’a pas non plus manqué d’humilier son vis-à-vis en le toisant du regard. Méchant méchant.

Oh Dejounte Murray, c’est insolent ! 😭pic.twitter.com/KlMFqxLHLs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Candidat # 3 : Jared McCain provocateur face à son ancienne équipe

Transféré au Thunder par les Sixers à la surprise générale et contre une maigre contrepartie, Jared McCain revenait à Philadelphie pour la première fois en tant qu’adversaire. Son intégration à OKC se passe merveilleusement bien et rend ce transfert d’autant plus incompréhensible. L’arrière aux ongles peints n’a pas manqué de provoquer un tantinet son ancienne franchise à chaque panier marqué, de quoi faire regretter Daryl Morey de l’avoir bazardé.

Jared McCain started pointing at Daryl Morey after hitting a THREE 😳 pic.twitter.com/j6V2nDOkoW

— NBACentel (@TheNBACentel) March 23, 2026

Nailed it 💅 pic.twitter.com/cF8k11P8YT

— OKC THUNDER (@okcthunder) March 24, 2026

Candidat # 4 : Le commentateur des Hornets vanne Bam Adebayo après un air-ball

Eric Collins a choisi la vanne après un air-ball de Bam Adebayo, et ce juste après sa sortie historique à 83 points, lors de laquelle le pivot du Heat a shooté pas moins de 43 lancers-francs. Un match où il a dû s’employer sur la ligne pour obtenir la deuxième marque de l’histoire. Et ça, le commentateur des Hornets l’a bien compris et s’est rapidement saisi du sujet.

Hornets announcer cooking Bam Adebayo unprovoked for being out tonight 😭

“Maybe he has a sore shoulder from shooting all those free throws a week ago”

pic.twitter.com/nWmUsubgYo

— Hater Report (@HaterReport) March 18, 2026

« Peut-être qu’il a mal à l’épaule après avoir shooté tous ces lancers-francs la semaine dernière. »

Candidat # 4 : Bam Adebayo lâche un petit flex après les 60 points de Luka Doncic

Mais Bam Adebayo ne s’en laisse pas conter, il sait très bien que cette performance est entrée dans l’histoire et que ça prendra du temps avant de le déloger. Alors après les 60 points de Luka Doncic, il s’est permis un petit flex que tout un chacun se serait également permis après avoir inscrit son blaze dans les bouquins d’histoire.

Bam Adebayo après les 60 points de Luka Doncic contre le Heat :

« Je sais ce que c’est d’être dans cet état… Comme les gens peuvent le voir, ce n’est pas facile d’en mettre 80 »

Ça se permet de flex comme ça en sortie de défaite 😭pic.twitter.com/qB5bJc5o00

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 20, 2026

Candidat bonus : Ousmane Dieng a tenté le move signature de Donovan Mitchell… sur Donovan Mitchell

Ousmane Dieng se retrouve dans le mauvais rôle pour la deuxième fois de cet épisode puisque cette fois-ci, il a tenté de passer le move signature de Donovan Mitchell… sur Donovan Mitchell. Evidemment, ce n’est pas à lui qu’on va apprendre ce tour de passe-passe, alors l’arrière des Cavs s’est amusé de la témérité du Champion NBA 2025.

Dawg NO WAY Ousmane Dieng tried to do Donovan Mitchell’s signature move on Donovan Mitchell 😭

Spida just started shaking his head 😂🤣

pic.twitter.com/UHTOFdQgCR

— Hater Report (@HaterReport) March 18, 2026