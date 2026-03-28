Programme NBA : Victor Wembanyama et les Spurs affrontent les Bucks dès 20h !
Le 28 mars 2026 à 17:04 par Nicolas Meichel
C’est le week-end ! Et le week-end en NBA, c’est souvent synonyme de matchs à horaires français. Cela tombe bien, Victor Wembanyama et les Spurs sont en piste très tôt ce samedi.
Le programme NBA du soir
- 20h : Bucks – Spurs
- 22h30 : Wolves – Pistons
- 23h : Hornets – Sixers
- 0h30 : Hawks – Kings
- 1h : Grizzlies – Bulls
- 4h : Suns – Jazz
L’affiche à ne pas rater : Bucks – Spurs à 20h
C’est pas tous les jours qu’on peut voir Victor Wembanyama – en tête du classement MVP de la NBA – dans un match à horaire français. Mais ce soir, les Spurs affrontent les Bucks (sans Giannis Antetokounmpo) dès 20h, alors il faudra être devant son écran !
On surveillera aussi Wolves – Pistons malgré les absences d’Anthony Edwards et Cade Cunningham, ainsi que l’intrigant Hornets – Sixers, deux équipes au coude-à-coude au classement (un match d’écart seulement sur les places 7-8). De plus, Philadelphie possèdera Joel Embiid et Paul George, tous les deux auteurs d’un gros retour l’autre jour. Tyrese Maxey, lui, est toujours forfait.
Les Français en lice
- Victor Wembanyama (Spurs) contre Ousmane Dieng (Bucks).
- Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Pistons.
- Moussa Diabaté (Hornets) contre les Sixers.
- Maxime Raynaud et peut-être Killian Hayes vs Zaccharie Risacher (Kings – Hawks).
- Guerschon Yabusele (Bulls) à Memphis. On espère voir Rayan Rupert côté Grizzlies.