C’est le week-end ! Et le week-end en NBA, c’est souvent synonyme de matchs à horaires français. Cela tombe bien, Victor Wembanyama et les Spurs sont en piste très tôt ce samedi.

Le programme NBA du soir

20h : Bucks – Spurs

22h30 : Wolves – Pistons

23h : Hornets – Sixers

0h30 : Hawks – Kings

1h : Grizzlies – Bulls

4h : Suns – Jazz

L’affiche à ne pas rater : Bucks – Spurs à 20h

C’est pas tous les jours qu’on peut voir Victor Wembanyama – en tête du classement MVP de la NBA – dans un match à horaire français. Mais ce soir, les Spurs affrontent les Bucks (sans Giannis Antetokounmpo) dès 20h, alors il faudra être devant son écran !

On surveillera aussi Wolves – Pistons malgré les absences d’Anthony Edwards et Cade Cunningham, ainsi que l’intrigant Hornets – Sixers, deux équipes au coude-à-coude au classement (un match d’écart seulement sur les places 7-8). De plus, Philadelphie possèdera Joel Embiid et Paul George, tous les deux auteurs d’un gros retour l’autre jour. Tyrese Maxey, lui, est toujours forfait.

Les Français en lice

Victor Wembanyama (Spurs) contre Ousmane Dieng (Bucks).

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Pistons.

Moussa Diabaté (Hornets) contre les Sixers.

Maxime Raynaud et peut-être Killian Hayes vs Zaccharie Risacher (Kings – Hawks).

Guerschon Yabusele (Bulls) à Memphis. On espère voir Rayan Rupert côté Grizzlies.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici