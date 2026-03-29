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Résumé NBA de la nuit : les Spurs sans pression à Milwaukee, et enfin l’HEURE D’ÉTÉ

Le 29 mars 2026 à 08:57 par Nicolas Vrignaud

victor wembanyama
Source image : NBA League Pass

Petite nuit en NBA, et surtout une grosse info : c’est l’HEURE D’ÉTÉ ! Profitons de cette arrivée des beaux jours, synonyme de soirées à rallonge et de chaleur. Ah oui, faut qu’on parle de basket aussi, c’est vrai.

Les résultats de la nuit :

  • Bucks – Spurs : 95-127
  • Wolves – Pistons : 87-109
  • Hornets – Sixers : 114-118
  • Hawks – Kings : 123-113
  • Grizzlies – Bulls : 125-124
  • Suns – Jazz : 134-109

Ce qu’il faut retenir :

  • Soirée détente pour les Spurs qui ont écrasé les Bucks à Milwaukee sans vraiment forcer. Victor Wembanyama termine à 23 points et 15 rebonds, Stephon Castle signe un joli triple-double : 22 points, 10 rebonds, 10 passes.
  • Les Pistons s’offrent les Wolves dans leur tanière, belle prestation collective avec sept joueurs à plus de 10 points.
  • Gros duo Joel Embiid – Paul George pour les Sixers, qui combinent pour 55 points afin de mettre un terme à la série de victoires des Hornets, le tout à Charlotte !
  • Belle soirée pour Maxime Raynaud (18 points, 10 rebonds) à Atlanta, mais défaite des Kings. On ne change pas une combinaison gagnante, après tout.
  • Les Bulls perdent chez les Grizzlies, fumés par un Cedric Coward clutch sur la ligne des lancers.
  • Pas de match entre des Suns concentrés et un Jazz archi-faiblard.

Le highlight de la nuit :

Victor Wembanyama vs. Bucks :

🔹23 points
🔹15 rebonds
🔹6 passes, 2 interceptions, 1 contre
🔹7/21 au tir

Victoire très détente des Spurs à Milwaukee, San Antonio assure le 2nd seed à l’Ouest ! 🔥

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 21h30 : Bucks – Clippers
  • 23h : Pacers – Heat
  • 0h : Nets – Kings
  • 0h : Hornets – Celtics
  • 0h : Raptors – Magic
  • 0h : Blazers – Wizards
  • 1h : Pelicans – Rockets
  • 1h30 : Thunder – Knicks
  • 4h : Nuggets – Warriors

 

 

Tags : résumé NBA
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