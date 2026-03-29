Résumé NBA de la nuit : les Spurs sans pression à Milwaukee, et enfin l’HEURE D’ÉTÉ
Le 29 mars 2026 à 08:57 par Nicolas Vrignaud
Petite nuit en NBA, et surtout une grosse info : c’est l’HEURE D’ÉTÉ ! Profitons de cette arrivée des beaux jours, synonyme de soirées à rallonge et de chaleur. Ah oui, faut qu’on parle de basket aussi, c’est vrai.
Les résultats de la nuit :
- Bucks – Spurs : 95-127
- Wolves – Pistons : 87-109
- Hornets – Sixers : 114-118
- Hawks – Kings : 123-113
- Grizzlies – Bulls : 125-124
- Suns – Jazz : 134-109
Ce qu’il faut retenir :
- Soirée détente pour les Spurs qui ont écrasé les Bucks à Milwaukee sans vraiment forcer. Victor Wembanyama termine à 23 points et 15 rebonds, Stephon Castle signe un joli triple-double : 22 points, 10 rebonds, 10 passes.
- Les Pistons s’offrent les Wolves dans leur tanière, belle prestation collective avec sept joueurs à plus de 10 points.
- Gros duo Joel Embiid – Paul George pour les Sixers, qui combinent pour 55 points afin de mettre un terme à la série de victoires des Hornets, le tout à Charlotte !
- Belle soirée pour Maxime Raynaud (18 points, 10 rebonds) à Atlanta, mais défaite des Kings. On ne change pas une combinaison gagnante, après tout.
- Les Bulls perdent chez les Grizzlies, fumés par un Cedric Coward clutch sur la ligne des lancers.
- Pas de match entre des Suns concentrés et un Jazz archi-faiblard.
Le highlight de la nuit :
Victor Wembanyama vs. Bucks :
🔹23 points
🔹15 rebonds
🔹6 passes, 2 interceptions, 1 contre
🔹7/21 au tir
Victoire très détente des Spurs à Milwaukee, San Antonio assure le 2nd seed à l’Ouest ! 🔥
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 21h30 : Bucks – Clippers
- 23h : Pacers – Heat
- 0h : Nets – Kings
- 0h : Hornets – Celtics
- 0h : Raptors – Magic
- 0h : Blazers – Wizards
- 1h : Pelicans – Rockets
- 1h30 : Thunder – Knicks
- 4h : Nuggets – Warriors
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