Le 29 mars 2026 à 08:57 par Nicolas Vrignaud

Petite nuit en NBA, et surtout une grosse info : c’est l’HEURE D’ÉTÉ ! Profitons de cette arrivée des beaux jours, synonyme de soirées à rallonge et de chaleur. Ah oui, faut qu’on parle de basket aussi, c’est vrai.

Les résultats de la nuit :

Bucks – Spurs : 95-127

: 95-127 Wolves – Pistons : 87-109

: 87-109 Hornets – Sixers : 114-118

: 114-118 Hawks – Kings : 123-113

: 123-113 Grizzlies – Bulls : 125-124

– Bulls : 125-124 Suns – Jazz : 134-109

Ce qu’il faut retenir :

Soirée détente pour les Spurs qui ont écrasé les Bucks à Milwaukee sans vraiment forcer. Victor Wembanyama termine à 23 points et 15 rebonds, Stephon Castle signe un joli triple-double : 22 points, 10 rebonds, 10 passes.

Les Pistons s’offrent les Wolves dans leur tanière, belle prestation collective avec sept joueurs à plus de 10 points.

Gros duo Joel Embiid – Paul George pour les Sixers, qui combinent pour 55 points afin de mettre un terme à la série de victoires des Hornets, le tout à Charlotte !

Belle soirée pour Maxime Raynaud (18 points, 10 rebonds) à Atlanta, mais défaite des Kings. On ne change pas une combinaison gagnante, après tout.

Les Bulls perdent chez les Grizzlies, fumés par un Cedric Coward clutch sur la ligne des lancers.

Pas de match entre des Suns concentrés et un Jazz archi-faiblard.

Le highlight de la nuit :

Victor Wembanyama vs. Bucks :

🔹23 points

🔹15 rebonds

🔹6 passes, 2 interceptions, 1 contre

🔹7/21 au tir

Victoire très détente des Spurs à Milwaukee, San Antonio assure le 2nd seed à l’Ouest ! 🔥

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :