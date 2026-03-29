La première soirée de l’Elite Eight a rendu son verdict cette nuit. Illinois a éteint Iowa dans un match aussi tendu que bizarre, pendant qu’Arizona a renversé Purdue après la pause pour s’offrir un retour au Final Four qu’on n’avait plus vu depuis 2001. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet.

Les scores

South Region

Illinois (#3) – Iowa (#9) : 71-59

West Region

Arizona (#1) – Purdue (#2) : 79-64

La perf’ : Koa Peat, Monsieur Arizona

« On l’appelle Monsieur Arizona. Koa est spécial. »

Après la qualif’, Tommy Lloyd (coach) n’a pas trop tourné autour du pot au moment de parler de son freshman. Et franchement, difficile de lui donner tort : Koa Peat a terminé avec 20 points, a été nommé Most Outstanding Player de la région Ouest. Il a même battu le record de Mike Bibby pour le plus grand nombre de points inscrits par un freshman d’Arizona en Elite Eight. Pas mal pour un soir où il fallait remettre tout un programme sur la carte du Final Four.

Mr. Arizona Koa Peat just took over that game had 20 points, 7 rebounds, and 3 assists! What an unbelievable performance will go down in Arizona Basketball history as one of the greatest performances https://t.co/aSq40GItEg pic.twitter.com/Rpvp85lCmj

— The cfb lliason (@realfbllliason) March 29, 2026

Le moment fort : Arizona a retourné Purdue en une mi-temps

Mené 38-31 à la pause, Arizona a complètement changé de visage au retour des vestiaires. Les Wildcats ont collé un 48-26 à Purdue sur la seconde période, avec une attaque bien plus propre, pas de panique et une défense qui a peu à peu étouffé les Boilermakers. Koa Peat a résumé l’ambiance du vestiaire à la mi-temps : les leaders ont parlé, le groupe est resté soudé, et Arizona est revenu sur le parquet en jouant enfin son basket. Résultat : une victoire 79-64, une 13e de suite, et surtout un premier Final Four depuis 2001.

« Nos leaders nous ont parlé à la pause. Ils nous ont dit de continuer, de rester calmes. On est restés ensemble. » – Koa Peat

THE WILDCATS ARE BACK IN THE FINAL FOUR 😼#MarchMadness pic.twitter.com/Fdoc6Ah2Ao

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026

Mais aussi : Illinois a survécu au match le plus bizarre de la soirée

Illinois a validé son billet pour le Final Four en battant Iowa 71-59, avec 25 points de Keaton Wagler, 17 d’Andrej Stojakovic, 13 de Tomislav Ivisic et une énorme domination au rebond : 38 à 21, dont 16 rebonds offensifs. Les Illini ont fini par casser le match en deuxième mi-temps, malgré une soirée bien tordue à Houston, marquée par un buzzer resté bloqué pendant plus de sept minutes et une interruption totale d’environ onze minutes.

The buzzer that put Iowa-Illinois on a delay has FINALLY STOPPED 😭🚨

Crowd was HYPE 🤣👏 pic.twitter.com/GebtUT44g5

— The College Sports Company (@CollegeSportsCo) March 28, 2026

Iowa avait pourtant bien démarré, avec 24 points de Bennett Stirtz, mais la taille et l’impact physique d’Illinois ont fini par avaler les Hawkeyes.

« À la pause, j’ai dit au coach Tyler : ils ne peuvent pas me défendre. » – Tomislav Ivisic

BIG Z JAMS ⚡️ pic.twitter.com/HhnPXcxF9h

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026

Quelques highlights

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Dimanche 29 mars :