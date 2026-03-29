La nuit des Français en NBA : nouveau double-double pour Maxime Raynaud
Le 29 mars 2026 à 09:33 par Nicolas Vrignaud
Une petite nuit en NBA, mais pas mal de Français sur le pont pour faire honneur au pays. Maxime Raynaud s’en sort sans doute le mieux avec un nouveau double-double.
Les résultats de la nuit :
- Bucks – Spurs : 95-127
- Wolves – Pistons : 87-109
- Hornets – Sixers : 114-118
- Hawks – Kings : 123-113
- Grizzlies – Bulls : 125-124
- Suns – Jazz : 134-109
Maxime Raynaud
Jolie soirée pour Max, malgré la défaite des Kings à Atlanta : 18 points, 10 rebonds, 1 interception à 5/8 au tir.
Victor Wembanyama
Soirée détente pour Victor du côté de Milwaukee : 23 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre à 7/21 au tir.
Zaccharie Risacher
13 points, 2 rebonds à 4/7 au tir pour le Z contre les Kings.
Ousmane Dieng
12 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions à 5/14 au tir pour Ous’ face aux Spurs.
Adama Bal
Premier match, et déjà premiers points pour Adama avec Memphis ! 3 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour le néophyte tricolore !
Rayan Rupert
Belle victoire des Grizzlies, avec 14 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions à 6/10 au tir pour Rayan.
Moussa Diabaté
10 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception à 4/7 au tir dans la défaite contre les Sixers pour Moussa.
Le programme de ce soir :
- 21h30 : Bucks – Clippers
- 23h : Pacers – Heat
- 0h : Nets – Kings
- 0h : Hornets – Celtics
- 0h : Raptors – Magic
- 0h : Blazers – Wizards
- 1h : Pelicans – Rockets
- 1h30 : Thunder – Knicks
- 4h : Nuggets – Warriors