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La nuit des Français en NBA : nouveau double-double pour Maxime Raynaud

Le 29 mars 2026 à 09:33 par Nicolas Vrignaud

Maxime Raynaud 7 décembre 2025
Source image : NBA League Pass

Une petite nuit en NBA, mais pas mal de Français sur le pont pour faire honneur au pays. Maxime Raynaud s’en sort sans doute le mieux avec un nouveau double-double. 

Les résultats de la nuit :

  • Bucks – Spurs : 95-127
  • Wolves – Pistons : 87-109
  • Hornets – Sixers : 114-118
  • Hawks – Kings : 123-113
  • Grizzlies – Bulls : 125-124
  • Suns – Jazz : 134-109

Maxime Raynaud

Jolie soirée pour Max, malgré la défaite des Kings à Atlanta : 18 points, 10 rebonds, 1 interception à 5/8 au tir.

Victor Wembanyama

Soirée détente pour Victor du côté de Milwaukee : 23 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre à 7/21 au tir.

Zaccharie Risacher

13 points, 2 rebonds à 4/7 au tir pour le Z contre les Kings.

Ousmane Dieng

12 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions à 5/14 au tir pour Ous’ face aux Spurs.

Adama Bal

Premier match, et déjà premiers points pour Adama avec Memphis ! 3 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour le néophyte tricolore !

Rayan Rupert

Belle victoire des Grizzlies, avec 14 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions à 6/10 au tir pour Rayan.

Moussa Diabaté

10 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception à 4/7 au tir dans la défaite contre les Sixers pour Moussa.

Le programme de ce soir :

  • 21h30 : Bucks – Clippers
  • 23h : Pacers – Heat
  • 0h : Nets – Kings
  • 0h : Hornets – Celtics
  • 0h : Raptors – Magic
  • 0h : Blazers – Wizards
  • 1h : Pelicans – Rockets
  • 1h30 : Thunder – Knicks
  • 4h : Nuggets – Warriors
Tags : Maxime Raynaud, nuit des Français
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