Adama Bal n’a même pas eu le temps de poser ses valises. Signé hier par Memphis via un contrat de 10 jours, l’ailier français a disputé dans la foulée son tout premier match NBA dans la victoire des Grizzlies face aux Bulls (125-124).

L’ascenseur a été express pour Adama Bal. Quelques heures après l’officialisation de sa signature, Memphis l’a lancé dans le grand bain face à Chicago.

The Memphis Grizzlies have agreed to a 10-day deal with Adama Bal, agent Yann Balikouzou of LIFT Sports Management told @hoopshype. The 6-foot-7 French forward has spent this season with the Westchester Knicks. Prior, he was a two-time All-WCC First Team selection at Santa Clara. pic.twitter.com/lBH6JDDWgl

— Michael Scotto (@MikeAScotto) March 28, 2026

Et le Français de 22 ans a eu droit à un vrai baptême, avec un temps de jeu loin d’être anecdotique : 28 minutes pour 3 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 interceptions, le tout dans un succès arraché sur le fil par les Grizzlies. Son premier panier dans la ligue ? Un tir du parking en plein money-time.

Adama Bal hits the clutch corner 3 to give the Grizzlies the lead – his first points in his NBA career (with a replay)

Giddey scores at the other end pic.twitter.com/3g9Br7avWT

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 29, 2026

Alors oui, spoiler : ce n’est évidemment pas la nuit la plus propre au tir, avec un 1/8 au shoot dont un 1/5 de loin, mais pour une première sortie NBA improvisée presque dans la foulée d’un contrat signé le jour même, il y avait surtout de l’expérience à prendre et des minutes à avaler. Memphis, en plein tank plombé par les blessures et autorisé à se renforcer avec des contrats courts, lui a offert une vraie chance. Il rejoint ainsi son confrère Rayan Rupert chez les Oursons.

On a donc 22 Français sous contrat en NBA, quasiment la moitié des franchises avec au moins 1 joueur français, un monstre qui est au cœur de la discussion du meilleur joueur au monde et des cracks qui vont continuer à venir faire le grand saut.

La France du basketball ❤️🇫🇷

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026

Passé par le Centre Fédéral, Arizona, puis Santa Clara, Adama Bal sort d’une saison de G League avec les Westchester Knicks, où il tournait à 7,4 points de moyenne en 18,4 minutes sur 29 matchs. Cette fois, le voilà chez les grands, et il n’aura pas attendu longtemps avant de goûter à sa première nuit NBA.