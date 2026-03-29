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Programme NBA : l’attaque des Knicks défie la défense de fer d’OKC (1h30)

Le 29 mars 2026 à 19:56 par Hisham Grégoire

Jalen Brunson 13 mai 2025
Source image : NBA League Pass

On termine la semaine avec neuf rencontres au programme NBA, dont deux à heure française. En fin de soirée les Knicks iront défier le Thunder à Oklahoma City.

Le programme NBA du soir

  • 21h30 : Bucks – Clippers
  • 23h : Pacers – Heat
  • 0h : Nets – Kings
  • 0h : Hornets – Celtics
  • 0h : Raptors – Magic
  • 0h : Blazers – Wizards
  • 1h : Pelicans – Rockets
  • 1h30 : Thunder – Knicks
  • 4h : Nuggets – Warriors

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Knicks (1h30)

Un affrontement entre deux équipes dans de bonnes formes récentes : les Knicks restaient sur 7 victoires consécutives avant de tomber à Charlotte. De son côté le champion en titre reste sur 9 victoires sur les dix derniers matchs.

Les deux formations se sont affrontées une première fois au début du mois et c’est OKC qui s’est imposé sur le fil (103-100).

Tip-Off à 1h30 !

SUNDAY NIGHT BASKETBALL IN OKC 🍿

SGA and the Thunder’s #1 defense host Brunson and the Knicks’ #3 offense. NYK can clinch a playoff spot with a win tonight.

Action tips off at 7:30pm/et on NBC and Peacock pic.twitter.com/36XUkSCq4B

— NBA (@NBA) March 29, 2026

Les Français en lice

  • Ousmane Dieng (Bucks) contre Nicolas Batum (Clippers).
  • Moussa Diabaté (Hornets) contre les Celtics.
  • Maxime Raynaud et Killian Hayes vs Nolan Traoré (Nets – Kings).
  • Noah Penda (Magic) face aux Raptors.
  • Sidy Cissoko contre Alex Sarr et Bilal Coulibaly (Blazers – Wizards)
  • Mohamed Diawara (Knicks) face au Thunder

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

Tags : Programme de la nuit NBA
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