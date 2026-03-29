Le 29 mars 2026 à 19:56 par Hisham Grégoire

On termine la semaine avec neuf rencontres au programme NBA, dont deux à heure française. En fin de soirée les Knicks iront défier le Thunder à Oklahoma City.

Le programme NBA du soir

21h30 : Bucks – Clippers

23h : Pacers – Heat

0h : Nets – Kings

0h : Hornets – Celtics

0h : Raptors – Magic

0h : Blazers – Wizards

1h : Pelicans – Rockets

1h30 : Thunder – Knicks

4h : Nuggets – Warriors

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Knicks (1h30)

Un affrontement entre deux équipes dans de bonnes formes récentes : les Knicks restaient sur 7 victoires consécutives avant de tomber à Charlotte. De son côté le champion en titre reste sur 9 victoires sur les dix derniers matchs.

Les deux formations se sont affrontées une première fois au début du mois et c’est OKC qui s’est imposé sur le fil (103-100).

Tip-Off à 1h30 !

SUNDAY NIGHT BASKETBALL IN OKC 🍿

SGA and the Thunder’s #1 defense host Brunson and the Knicks’ #3 offense. NYK can clinch a playoff spot with a win tonight.

Action tips off at 7:30pm/et on NBC and Peacock pic.twitter.com/36XUkSCq4B

— NBA (@NBA) March 29, 2026

Les Français en lice

Ousmane Dieng (Bucks) contre Nicolas Batum (Clippers).

Moussa Diabaté (Hornets) contre les Celtics.

Maxime Raynaud et Killian Hayes vs Nolan Traoré (Nets – Kings).

Noah Penda (Magic) face aux Raptors.

Sidy Cissoko contre Alex Sarr et Bilal Coulibaly (Blazers – Wizards)

Mohamed Diawara (Knicks) face au Thunder

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici