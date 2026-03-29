Programme NBA : l’attaque des Knicks défie la défense de fer d’OKC (1h30)
Le 29 mars 2026 à 19:56 par Hisham Grégoire
On termine la semaine avec neuf rencontres au programme NBA, dont deux à heure française. En fin de soirée les Knicks iront défier le Thunder à Oklahoma City.
Le programme NBA du soir
- 21h30 : Bucks – Clippers
- 23h : Pacers – Heat
- 0h : Nets – Kings
- 0h : Hornets – Celtics
- 0h : Raptors – Magic
- 0h : Blazers – Wizards
- 1h : Pelicans – Rockets
- 1h30 : Thunder – Knicks
- 4h : Nuggets – Warriors
L’affiche à ne pas rater : Thunder – Knicks (1h30)
Un affrontement entre deux équipes dans de bonnes formes récentes : les Knicks restaient sur 7 victoires consécutives avant de tomber à Charlotte. De son côté le champion en titre reste sur 9 victoires sur les dix derniers matchs.
Les deux formations se sont affrontées une première fois au début du mois et c’est OKC qui s’est imposé sur le fil (103-100).
Tip-Off à 1h30 !
SUNDAY NIGHT BASKETBALL IN OKC 🍿
SGA and the Thunder’s #1 defense host Brunson and the Knicks’ #3 offense. NYK can clinch a playoff spot with a win tonight.
Action tips off at 7:30pm/et on NBC and Peacock pic.twitter.com/36XUkSCq4B
— NBA (@NBA) March 29, 2026
Les Français en lice
- Ousmane Dieng (Bucks) contre Nicolas Batum (Clippers).
- Moussa Diabaté (Hornets) contre les Celtics.
- Maxime Raynaud et Killian Hayes vs Nolan Traoré (Nets – Kings).
- Noah Penda (Magic) face aux Raptors.
- Sidy Cissoko contre Alex Sarr et Bilal Coulibaly (Blazers – Wizards)
- Mohamed Diawara (Knicks) face au Thunder