Cette nuit, les Toronto Raptors ont réussi un exploit inédit lors de la Play-by-Play Era (saison 1997-98). Ils ont passé un run de 31 à 0 au Orlando Magic. Menés 20 à 14, les hommes de Darko Rajakovic ont enchainé les paniers jusqu’à mener 45 à 20.

La NBA ne compte la statistique « que » depuis 29 ans, mais jamais une équipe en NBA n’avait réussi un tel run. 31 à 0… c’est très sévère et ça témoigne parfaitement de la mauvais performance du Orlando Magic au Canada. Les Toronto Raptors sont rentrés dans l’histoire en ne laissant pas le moindre point à leurs adversaires pendant près de 8 minutes.

Les Raptors ont réussi un run de 31-0 !

31-0 😱😱😱

C’est tout simplement le plus gros run (sans aucun point de l’adversaire) depuis que la statistique est enregistrée.pic.twitter.com/ZFkS1wTCXg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2026

Et pendant ce temps-là, voici les (horribles) actions des hommes de Jamahl Mosley.

Si vous voulez vous faire du mal aux yeux, voici toutes les possessions du Magic pendant le run historique des Raptors (31-0) !

C’est absolument dégueulasse 😭pic.twitter.com/C9TiBp2ASa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2026