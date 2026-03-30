Le retour de Jayson Tatum sur les parquets NBA 10 mois après sa rupture du tendon d’Achille est très impressionnante. Cette nuit, face aux Charlotte Hornets, l’ailier a encore passé un cap avec 32 points marqués avec une facilité déconcertante.

Les Boston Celtics sont officiellement qualifiés pour les Playoffs. En dominant les Charlotte Hornets cette nuit (114-99), les hommes de Joe Mazzulla se sont assurés une place dans le Top 6 de la Conférence Est. Ils seront dangereux fin-avril…

D’autant plus que Jayson Tatum monte en puissance. En l’absence de Jaylen Brown ce dimanche, l’ailier a retrouvé des responsabilités qui lui étaient familières dans le passé : celles du clair leader offensif de son équipe. Avec 32 points et 8 passes décisives à 12/23 au tir dont 5/10 derrière la ligne à 3-points, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a su en assumer la charge.

Jayson Tatum a signé son meilleur match depuis son retour face aux Hornets :

🔸 32 points (12/23 au tir)

🔸 5 rebonds

🔸 8 passes décisives

🔸 5/10 à 3-points

La Conférence Est est prévenue ! 😤 pic.twitter.com/EuQrNgz31w

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2026

Plus que les statistiques, c’est la manière qui est impressionnante. L’ancien de Duke (université qui a connu un terrible sort cette nuit) a commencé son récital avec un dunk dans le traffic ayant de quoi rassurer les plus sceptiques autour de sa condition physique. Quelques shoots tout en relâchement plus tard, il regagnait les vestiaires avec déjà 20 points au compteur.

L’écart au tableau d’affichage déjà créé, Jayson Tatum a moins joué en seconde mi-temps – 31 minutes sur le parquet au total – mais le numéro 0 a eu le temps d’envoyer un message clair au reste de la Conférence Est : il est prêt pour le printemps !