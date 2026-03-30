Le 30 mars 2026 à 08:17 par Robin Wolff

Dans le choc de cette nuit en NBA, Jalen Williams est sorti de sa boîte pour faire craquer les New York Knicks. Une excellente nouvelle pour le Oklahoma City Thunder à quelques semaines des Playoffs.

Les résultats de la nuit :

Bucks – Clippers : 113-127 (stats)

: 113-127 (stats) Pacers – Heat : 135-118 (stats)

– Heat : 135-118 (stats) Nets – Kings : 116-99 (stats)

– Kings : 116-99 (stats) Hornets – Celtics : 99-114 (stats)

: 99-114 (stats) Raptors – Magic : 139-87 (stats)

– Magic : 139-87 (stats) Blazers – Wizards : 123-88 (stats)

– Wizards : 123-88 (stats) Pelicans – Rockets : 102-134 (stats)

: 102-134 (stats) Thunder – Knicks : 111-100 (stats)

– Knicks : 111-100 (stats) Nuggets – Warriors : 116-93 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Large victoire des Clippers grâce notamment aux 28 points de Bennedict Mathurin en sortie de banc. Lorsque Kawhi Leonard n’a besoin de jouer que 23 minutes, c’est une bonne nouvelle.

Très mauvaise défaite du Miami Heat dans la Course au Top 6 à l’Est. Les 30 points et 11 rebonds de Pascal Siakam ont eu raison d’eux.

Dans ce merdico, les Nets ont largement battu les Kings avec une belle performance de Nolan Traoré !

Victoire importante des Boston Celtics qui se qualifient officiellement pour les Playoffs. Jayson Tatum a fait son meilleur match depuis son retour de blessure.

Les Raptors ont battu un record historique en NBA en réussissant un run de 31 à 0 face au Magic. Victoire écrasante de 52 points.

Large succès également pour les Blazers avec une nouvelle belle performance de Toumani Camara, auteur de 23 points et 7 rebonds en 28 minutes.

Alperen Sengun s’est régalé dans la raquette des Pelicans avec 36 points, 14 rebonds et 7 passes décisives.

Jalen Williams a réalisé un début de match canon face aux Knicks avant que Shai Gilgeous-Alexander ne s’occupe du money-time. OKC se renforce à quelques semaines des Playoffs.

Les Nuggets ont explosé les Warriors en deuxième mi-temps (70-40) pour s’imposer 116-93. Nikola Jokic n’a pas forcé (25-15-8).

Le highlight de la nuit (venu de NCAA) :

BRAYLON MULLINS CRUCIFIE DUKE À 0.3S DE LA FIN DU MATCH ! 🚨

UCONN SE QUALIFIE POUR LE FINAL FOUR !

QUEL SHOOT !!! 😱pic.twitter.com/8EA57D3VBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :