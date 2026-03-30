Nolan Traoré a remporté le duel de rookies tricolores face à Maxime Raynaud. Le meneur de jeu des Brooklyn Nets a été le meilleur Français de la nuit en NBA avec ses 17 points et 6 passes décisives.

Les résultats de la nuit :

Bucks – Clippers : 113-127 (stats)

: 113-127 (stats) Pacers – Heat : 135-118 (stats)

– Heat : 135-118 (stats) Nets – Kings : 116-99 (stats)

– Kings : 116-99 (stats) Hornets – Celtics : 99-114 (stats)

: 99-114 (stats) Raptors – Magic : 139-87 (stats)

– Magic : 139-87 (stats) Blazers – Wizards : 123-88 (stats)

– Wizards : 123-88 (stats) Pelicans – Rockets : 102-134 (stats)

: 102-134 (stats) Thunder – Knicks : 111-100 (stats)

– Knicks : 111-100 (stats) Nuggets – Warriors : 116-93 (stats)

Ousmane Dieng

Des drives incisifs et des tirs longue-distance plus approximatifs. 7 points, 4 passes décisives, 2 rebonds et 1 passe décisive pour le titulaire des Bucks à 3/8 au tir dont 0/4 de loin et 1/2 aux lancers. Malheureusement, il a été exclu pour 6 fautes.

Nicolas Batum

L’ailier des Los Angeles Clippers a eu du mal à trouver la mire en ce début de journée à Milwaukee. 3 points, 2 rebonds et 1 passe décisive à 1/4 au tir (tous à 3-points) en 12 minutes sur le parquet.

Nolan Traoré

Prestation extrêmement solide du meneur de jeu des Brooklyn Nets. Il a constamment apporté du rythme et de la percussion. La TNT qui a fait sauter la défense des Sacramento Kings. 17 points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 1 interception à 6/13 au tir dont 2/9 à 3-points et 3/5 aux lancers.

Nolan Traore tonight vs. SAC

• 17 PTS

• 6 AST

• 3 REB pic.twitter.com/akwn1cM34Y

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 30, 2026

Maxime Raynaud

En face, le pivot des Sacramento Kings n’a pas été ridicule, loin de là, avec notamment un très bon début de match. Mais avec son équipe aussi apathique, il n’y avait pas grand chose à faire. 13 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 4/10 au tir et 5/8 aux lancers-francs.

rook ➡️ rook LOB ✈️😤

Highlight of the Game presented by @SafetyCenterInc pic.twitter.com/HFC2u0PjMb

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 29, 2026

Killian Hayes

Match qui symbolise bien son retour en NBA. Beaucoup d’énergie, un grand talent pour fluidifier le jeu et trouver ses coéquipiers, mais pas d’adresse. 1 point, 7 passes décisives, 2 rebonds, 1 contre et 1 interception à 0/5 au tir, 0/1 de loin et 1/1 aux lancers.

Moussa Diabaté

Comme souvent ces derniers temps, le pivot des Charlotte Hornets n’a pas été très agressif offensivement, même si son énergie sur le parquet reste communicative. 4 points et 6 rebonds à 2/2 au tir et 0/2 aux lancers-francs.

Noah Penda

14 minutes sur le parquet pour 3 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 1/3 au tir (tous de loin).

final. pic.twitter.com/LZeIrFY2yM

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 30, 2026

Sidy Cissoko

18 minutes sur le parquet pour 1 point, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception à 0/1 (de loin) et 1/2 aux lancers-francs.

Bilal Coulibaly

Après quelques très belles performances offensives, l’ailier des Washington Wizards est passé à côté cette nuit, notamment au niveau de l’adresse. 4 points, 5 rebonds et 2 passes décisives à 2/14 au tir dont 0/5 de loin pour lui face aux Blazers.

Mohamed Diawara

Deux minutes de jeu sans noircir la feuille de stats pour l’ailier des New York Knicks.

Le programme de ce soir :