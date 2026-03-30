March Madness : UConn bat Duke sur un shoot INCROYABLE à la dernière seconde

La March Madness a encore été fidèle à son nom cette nuit, avec une fin de match improbable entre UConn et Duke. Braylon Mullins a enfilé le costume de héros en plantant une banderille à l’ultime seconde, juste après une perte de balle de Cayden Boozer. Juste fou !

Vous ne verrez probablement rien de plus incroyable aujourd’hui sur un parquet de basket :

BRAYLON MULLINS CRUCIFIE DUKE À 0.3S DE LA FIN DU MATCH ! 🚨

UCONN SE QUALIFIE POUR LE FINAL FOUR !

QUEL SHOOT !!! 😱pic.twitter.com/8EA57D3VBs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2026

Alors que Duke possédait jusqu’à 19 points d’avance – et encore dix à six minutes de la fin – grâce notamment à Cameron Boozer (27 points, 8 rebonds), les Blue Devils ont craqué au pire moment face à UConn. Et cette ultime séquence en est le plus grand symbole.

Au lieu de garder le ballon et forcer les Huskies à faire faute, Cayden Boozer a voulu trouver l’un de ses coéquipiers démarqués de l’autre côté du terrain, histoire de sanctionner la pression défensive adverse. Choix dramatique. Au milieu de terrain, Duke a perdu la possession. La suite ? Une passe, une deuxième passe, un shoot du logo, et un moment historique en March Madness.

UConn se qualifie pour le Final Four et aura l’opportunité d’aller chercher un troisième titre NCAA en quatre ans, ce qui serait une première depuis les années 1970. Pour Duke par contre, c’est une nouvelle grosse déception, après l’élimination dans les ultimes secondes en demi-finale l’an passé…