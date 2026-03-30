Ce week-end, l’Elite Eight de la March Madness a livré son verdict et on connaît désormais les affiches du Final Four : Arizona affrontera Michigan tandis que UConn se frottera à Illinois.

Les résultats de l’Elite Eight

Arizona (#1) – Purdue (#2) : 79-64

– Purdue (#2) : 79-64 Illinois (#3) – Iowa (#9) : 71-59

Le récap made in TrashTalk

Michigan (#1) – Tennessee (#6) : 95-62

– Tennessee (#6) : 95-62 Duke (#1) – UConn (#2) : 72-73

Dimanche soir, Michigan s’est enfilé une bouteille de Tennessee cul sec, dans un match haché qui n’aura livré aucun suspense. Les Vols n’ont fait illusion que pendant quelques minutes en début de match, avant de couler face à la bande de Yaxel Lendeborg (27 points, 7 rebonds, 4 passes).

La prestigieuse opposition entre Duke et UConn a par contre été synonyme de finish épique. Un shoot incroyable de Braylon Mullins à la dernière seconde a donné la victoire aux Huskies, qui étaient menés de 15 points à la mi-temps. C’est la première fois dans l’histoire de la March Madness qu’une tête de série #1 (Duke) perd un match avec une telle avance à la pause.

UConn is the first team EVER in men’s NCAA tournament history to beat a 1-seed after trailing by 15+ points at the half 🤯 pic.twitter.com/eHLqyiBI44

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 29, 2026

Les affiches du Final Four

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril, au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis :

0h09 : UConn (#2) – Illinois (#3)

2h49 : Arizona (#1) – Michigan (#1)

UConn aura l’occasion de remporter son troisième titre en quatre ans. Arizona et Michigan rêvent quant à eux de gagner le deuxième titre de leur histoire, tandis qu’Illinois a une opportunité en or d’accrocher une toute première bannière de champion à son plafond.

On connaît les quatre équipes qualifiées pour le Final Four ! 🙌 pic.twitter.com/nDaBNyUT7B

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2026