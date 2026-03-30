Grâce à leur victoire cette nuit à Charlotte, les Celtics ont atteint les 50 succès en saison régulière et décrochent officiellement leur ticket pour les Playoffs. Pas mal pour une « année de transition ».

En octobre dernier, au moment des 30 previews en 30 jours, on voyait logiquement les Celtics dans le ventre mou de la Conférence Est, après la grosse blessure de Jayson Tatum et les départs de nombreux cadres (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Kornet) ayant participé au titre 2024.

Nous sommes aujourd’hui le 30 mars 2026, et Boston est de retour en Playoffs avec un bilan de 50 victoires pour 24 défaites, synonyme de deuxième place à l’Est.

50 wins in a gap year ☘️

— Jaylen Brown (@FCHWPO) March 30, 2026

Clairement, personne n’avait osé imaginer une telle saison pour les Celtics, à part le coach Joe Mazzulla et son groupe, ainsi que quelques fans de Boston qui refusaient d’entrevoir une chute de leur équipe de cœur. Il s’avère que ces derniers ont eu raison.

Boostés par une saison calibre MVP de Jaylen Brown, un collectif et une philosophie de jeu magnifiquement menés par Mazzulla, de belles surprises (Neemias Queta en tête), et des jeunots qui step-up (Baylor Scheierman, Hugo Gonzalez…), les Celtics ont déjoué tous les pronostics. Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec le retour de Jayson Tatum, Boston fait presque figure de favori dans une Conférence Est très ouverte. Un retour en Finales NBA, deux après leur titre, représente soudainement un scénario crédible. Celle-là, fallait oser la placer il y a six mois…

The Celtics are heading to the playoffs ☘️

That’s 12-straight seasons that Boston has made the playoffs, the longest active streak in the NBA. pic.twitter.com/ohWTBKXXRj

— SportsCenter (@SportsCenter) March 30, 2026