Victor Wembanyama est numéro 1 du classement MVP du site de la NBA…!

Ce vendredi, la NBA a publié son classement hebdomadaire de la course au MVP, et grande nouvelle : Victor Wembanyama est premier ! Si cette liste n’a aucune valeur autre que celle de donner les états de forme des meilleurs joueurs de la ligue, elle donne toutefois une indication sur la côte de l’Alien aux États-Unis.

L’Alien est en grande forme en ce moment. Les Spurs tabassent tout ce qui bouge sur un terrain de basket sans (quasiment) jamais perdre depuis un gros mois, et Victor Wembanyama est l’incarnation de ce succès collectif aux yeux du grand public. De quoi pousser la NBA à placer le tricolore à la première place de son classement hebdomadaire de la course au trophée de MVP. Cela fait notamment suite aux propos de Wemby concernant son avis sur le mérite qu’il aurait à remporter le titre.

https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:

1. Victor Wembanyama

2. Shai Gilgeous-Alexander

3. Nikola Jokić

4. Luka Dončić

5. Jaylen Brown

6. Cade Cunningham

7. Jalen Johnson

8. Kawhi Leonard

9. Donovan Mitchell

10. Anthony Edwards

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 27, 2026

Il dépasse Shai Gilgeous-Alexander, qui était jusqu’ici premier plutôt incontestable (et le reste de manière plus que compréhensible pour beaucoup de suiveurs et autres observateurs de la grande ligue). À noter, pour parler du classement en lui-même, que Nikola Jokic s’est reclassé avec une troisième place, devant un Luka Doncic pourtant au sommet de son art avec les Lakers depuis plusieurs semaines.

À savoir que dans notre classement TrashTalk de la course au MVP réalisé par notre rédacteur en chef, Nicolas Meichel, Victor Wembanyama se place deuxième derrière SGA lors de la dernière édition. Rendez-vous cette semaine pour une nouvelle édition, actualisée.

Si Victor Wembanyama devenait MVP en fin de saison, il écrirait l’histoire du basketball français en remportant sans doute ce qui serait le trophée individuel le plus prestigieux de son histoire.