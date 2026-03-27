Ja Morant, une situation compliquée : quelle suite envisager ?

Alors que les Grizzlies ont annoncé il y a quelques jours que Ja Morant ne rejouera plus de la saison à cause d’une entorse d’un ligament du coude gauche, il est légitime de se demander où va vraiment la carrière du meneur de 26 ans…

Ja Morant n’a plus mis un pied sur les parquets NBA depuis le 21 janvier dernier et ne reviendra pas cette saison, en raison d’une gêne persistante au coude gauche après une entorse d’un ligament. Le meneur des Grizzlies n’aura disputé que 20 matchs cette saison, enregistrant ses moyennes les plus faibles en carrière (28 minutes, 40% au tir, 23% à trois points…) et terminera, une nouvelle fois, dans l’oubli pour la majorité des gens.

Ja Morant will miss the remainder of the season after an injection in his injured left elbow, the team announced.

He is expected to make a full recovery ahead of the 2026-27 season. pic.twitter.com/j6sZke0EoG

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 25, 2026



Pour celui qu’on annonçait comme le sauveur de Memphis, les temps sont durs et la lumière n’a pas l’air de vouloir apparaître au bout du tunnel. Depuis sa dernière saison All-Star en 2022-23, il n’a joué que 79 matchs en trois saisons (suspensions + blessures). Avec un bilan de 24-47 et loin du play-in cette saison, Memphis n’avait, de toute façon, aucun intérêt à forcer son retour.

Mais cette situation pousse à se poser de plus larges questions quant à l’avenir de Ja. Est-il encore un joueur calibre All-Star ? Comment en est-il arrivé là ? Le reverra-t-on au top niveau un jour ? Retour sur la carrière d’un des joueurs les plus talentueux de toute une génération.

Les débuts d’une superstar

Drafté en deuxième position par les Grizzlies à la Draft 2019, derrière Zion Williamson, Ja Morant a rapidement attiré l’attention grâce à son explosivité, sa créativité et sa capacité à changer le cours d’un match en un instant. Dès sa première saison, il s’est imposé comme un joueur spectaculaire, remportant même le titre de Rookie de l’année 2020.

Ja Morant put on a show in his rookie year ⭐️

Never a doubt 🏆 pic.twitter.com/zU5ukqlkrN

— SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2020



Ses performances lui valent ensuite une place au All-Star Game en 2022 et 2023. Il devient le visage d’une équipe jeune et ambitieuse, incarnant le retour au premier plan des Grizzlies. Ses dunks impressionnent, sa capacité à marquer dans n’importe quelle situation fout les frissons et tout cela fait de lui, à l’époque, l’un des jeunes talents les plus excitants de la NBA. À ce moment-là, Ja est clairement perçu comme un futur visage de la ligue.

Le tournant : les problèmes extra-sportifs

Après sa dernière saison All-Star en 2022-23, la trajectoire de Ja Morant prend un virage… compliqué. Deux facteurs rentrent en jeu : les blessures, certes, mais surtout ses problèmes extra-sportifs.

Au printemps 2023, Ja Morant est suspendu huit matchs sans salaires par la NBA après s’être filmé dans un live Instagram en possession d’une arme à feu. Et comme si ce n’était pas suffisant, deux mois plus tard (mai 2023), Ja se remontre avec une arme sur Instagram et écope cette fois-ci de 25 matchs de suspension. Ces événements affectent son image, fragilisent sa crédibilité dans le monde de la balle orange et nuisent à son statut de superstar. L’attention médiatique négative a sûrement ajouté à tout cela une pression sur ses épaules qui pourrait bien avoir pris le dessus sur le simple plaisir de jouer.

Ces problèmes extra-sportifs ne sortaient visiblement pas de nul part pour la direction des Grizzlies, qui s’alertaient de la stabilité du meneur et de son entourage dès sa saison rookie.

A Grizzlies team source attributes some of Ja Morant’s behavior over the last 18 months to Tee Morant

« Tee has been a major driving force in all of this. He never made the NBA, but this was his chance to live like he’s an NBA superstar. That’s been a problem from the beginning. »… pic.twitter.com/VljPNOyXnv

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 18, 2023

« Tee Morant [père de Ja, ndlr] a joué un rôle majeur dans tout ça. Il n’a jamais réussi à intégrer la NBA, mais c’était sa chance de vivre comme une superstar NBA. C’est le problème depuis le début. »

Parallèlement, les blessures s’enchaînent et commencent à limiter son impact sur le terrain. Une épaule touchée lors de la saison 2023-24, plusieurs absences la saison suivante font que Ja Morant devient de moins en moins « bankable ». Et, le pire peut-être, c’est que lorsqu’il est sur les parquets, Ja fait aussi parler de lui. Deux exemples en dates : 75 000€ d’amendes en avril 2025 pour des célébrations… « armes à feu », et plus récemment, une suspension d’un match annoncée par Memphis pour « comportement préjudiciable à l’équipe ».

Que va devenir Ja Morant ?

Avec une saison 2025-26 quasi blanche, Morant se trouve donc à un moment crucial de sa carrière. Il n’est plus ce jeune espoir plein de promesses, sa franchise a cherché à le transférer en février dernier et sa fiabilité sur et hors du terrain est plus que remise en question.

Pendant ce temps, la NBA évolue rapidement, de nouveaux grands talents américains sur la ligne arrière émergent (Anthony Edwards, Cade Cunningham…) et Memphis stagne dans sa progression, incapable de capitaliser pleinement sur le talent de son « un temps espéré » franchise-player.

L’avenir de Morant peut donc se dessiner selon plusieurs scénarios.

Le premier scénario est celui du retour en force à Memphis. S’il est encore possible, ce scénario représenterait une dernière chance inespérée pour toutes les parties. Ja va avoir plus de six mois pour récupérer et maintenir une discipline stricte. S’il a toujours l’envie, le potentiel lui est toujours là. Son talent reste exceptionnel, et physiquement, il peut encore nous offrir des folies qui pourraient remettre Memphis sur le devant de la scène.

Le deuxième scénario verrait l’histoire se terminer en « talent gâché ». Si les blessures continuent à s’accumuler ou si ses choix personnels ne s’améliorent pas, sa carrière risque de rester un « what if » monumental. Personne ne souhaite voir ça mais, malheureusement, c’est la voie la plus crédible à l’heure où ces lignes sont écrites.

Le troisième scénario envisage un nouveau départ, un renouveau. Des rumeurs de transfert ont circulé, montrant que Memphis n’est plus si exigeant qu’avant sur le cas Ja Morant. Un trade pourrait donc représenter une dernière chance pour relancer sa carrière, dans un environnement différent.

Premières réponses à l’été 2026

Ja Morant reste un talent générationnel, capable de foutre les poils à n’importe quel fan de basket… un génie du ballon. Le seul problème, c’est qu’aujourd’hui la question n’est plus « jusqu’où peut-il aller ? », mais « peut-il revenir ne serait-ce qu’à son niveau d’avant ? ».

La saison 2026-27 sera sans aucun doute déterminante, et pourrait bien décider de l’héritage qu’il laissera en NBA. Les premiers éléments de réponse viendront cet été lorsqu’on saura, pour commencer, s’il reste dans le Tennessee ou s’il pose ses valises ailleurs pour la saison prochaine.

Ensuite viendra le temps des réponses sportives, sur le parquet… Morant aura 27 ans avant de remettre un panier en NBA et pourrait bien jouer son avenir dans les mois qui viennent.