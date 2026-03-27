Lors de la victoire des Hornets face aux Knicks cette nuit, Kon Knueppel est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA a inscrire 250 paniers à trois points. Par la même occasion, étant donné que c’est sa première saison NBA, le garçon devient le seul (on a bien dit le seul) joueur de 22 ans ou moins à inscrire 250 paniers du parking dans une saison ! De quoi terminer le débat du Rookie de l’année, non ?

La course aux trophées individuels fait rage en NBA. Et bien que l’on parle souvent du MVP avec Victor Wembanyama notamment, un trophée est particulièrement disputé cette saison : le Rookie de l’année (ou ROY). Avec une cuvée exceptionnelle, le Rookie 2025-26 ne sera pas unanime… ça c’est sûr.

Parmi les candidats nous retrouverons Cooper Flagg, VJ Edgecombe, Maxime Raynaud (pour ne citer qu’eux) et donc… Kon Knueppel. L’arrière des Hornets n’en finit plus d’impressionner et est déjà entrain de marquer l’histoire. Après avoir battu le record du nombre de trois points inscrits par un Rookie, Knueppel vient d’inscrire son nom dans le marbre.

Il devient donc le joueur le plus jeune de l’histoire à marquer 250 paniers longue distance en NBA. Et, en disputant sa première saison dans la Grande Ligue, le jeune joueur de 20 ans devient également le seul joueur de 22 ans ou moins à avoir inscrit 250 trois points dans une saison NBA.

Kon Knueppel is the only player age 22 or younger in NBA history to make 250 threes in a season 🤯 pic.twitter.com/arth1qu2eg

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) March 27, 2026



Tous ces chiffres s’ajoutent à l’impact ultra positif de Knueppel dans cet effectif des Hornets qui, en plus, gagne et propose un jeu admirable. Et on notera ici la principale différence avec son principal concurrent dans la course au ROY : Cooper Flagg. Celui qui était annoncé comme le gagnant avant l’heure a du souci à se faire. En effet, dans les derniers rankings proposés par la NBA, Kon arrive en tête devant Flagg.

Le joueur des Mavericks fait moins parler, et malgré de belles performances, peine à impressionner collectivement dans un effectif des Mavs à la traine. Alors, on le sait, le classement et le jeu collectif n’ont jamais été des arguments premiers lorsqu’il s’agissait de voter pour le Rookie de l’année. Mais cette fois-ci c’est différent, car même intrinsèquement, Kon Knueppel pourrait être privilégié à Cooper Flagg dans certaines franchises… et ça, ça veut dire beaucoup !