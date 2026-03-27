Résumé de la nuit : les Hornets dominent les Knicks (114-103) !
Le 27 mars 2026 à 02:37 par Timéo Gomes
Seulement trois matchs en NBA et le suspense n’a pas vraiment été au rendez-vous. Les Charlotte Hornets ont confirmé leur nouveau statut en s’imposant assez largement face aux New York Knicks (114-103).
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Knicks : 114-103 (stats)
- Pistons – Pelicans : 129-108 (stats)
- Magic – Kings : 121-117 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Hornets se sont facilement imposés face aux Knicks derrière une nouvelle belle performance de Kon Knueppel, auteur de 26 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.
- Victoire tranquille des Pistons, encore une sans Cade Cunningham. L’homme du match a cette fois été Jalen Duren avec ses 30 points et 10 rebonds.
- Le Magic s’est fait peur face aux Kings, mais s’en sortent grâce aux 30 points de Paolo Banchero.
Les highlights de la nuit :
17 points et 4 passes dès le premier quart-temps pour Jalen Brunson face aux Hornets.
Belle entrée aussi de Mo Diawara avec déjà 5 points en 3 minutes ! pic.twitter.com/VQL4KzHgxd
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 0h : Pacers – Clippers
- 0h30 : Celtics – Hawks
- 0h30 : Cavaliers – Heat
- 1h : Grizzlies – Rockets
- 1h : Thunder – Bulls
- 1h30 : Raptors – Pelicans
- 2h : Nuggets – Jazz
- 3h : Warriors – Wizards
- 3h : Blazers -Mavericks
- 3h30 : Lakers – Nets