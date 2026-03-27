TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Charlotte HornetsHORNETSNews NBARésumé de la nuit

Résumé de la nuit : les Hornets dominent les Knicks (114-103) !

Le 27 mars 2026 à 02:37 par Timéo Gomes

LaMelo Ball Charlotte Hornets 15 novembre 2023
Source image : YouTube

Seulement trois matchs en NBA et le suspense n’a pas vraiment été au rendez-vous. Les Charlotte Hornets ont confirmé leur nouveau statut en s’imposant assez largement face aux New York Knicks (114-103).

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Knicks : 114-103 (stats)
  • Pistons – Pelicans : 129-108 (stats)
  • Magic – Kings : 121-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Hornets se sont facilement imposés face aux Knicks derrière une nouvelle belle performance de Kon Knueppel, auteur de 26 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.
  • Victoire tranquille des Pistons, encore une sans Cade Cunningham. L’homme du match a cette fois été Jalen Duren avec ses 30 points et 10 rebonds.
  • Le Magic s’est fait peur face aux Kings, mais s’en sortent grâce aux 30 points de Paolo Banchero.

Les highlights de la nuit :

17 points et 4 passes dès le premier quart-temps pour Jalen Brunson face aux Hornets.

Belle entrée aussi de Mo Diawara avec déjà 5 points en 3 minutes ! pic.twitter.com/VQL4KzHgxd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Pacers – Clippers
  • 0h30 : Celtics – Hawks
  • 0h30 : Cavaliers – Heat
  • 1h : Grizzlies – Rockets
  • 1h : Thunder – Bulls
  • 1h30 : Raptors – Pelicans
  • 2h : Nuggets – Jazz
  • 3h : Warriors – Wizards
  • 3h : Blazers -Mavericks
  • 3h30 : Lakers – Nets
Tags : charlotte hornets, New York Knicks, Résumé de la nuit en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023