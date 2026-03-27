Résumé de la nuit : les Hornets dominent les Knicks (114-103) !

Le 27 mars 2026 à 02:37 par Timéo Gomes

Résumé de la nuit

Résumé de la nuit

Seulement trois matchs en NBA et le suspense n’a pas vraiment été au rendez-vous. Les Charlotte Hornets ont confirmé leur nouveau statut en s’imposant assez largement face aux New York Knicks (114-103).

Les résultats de la nuit :

Hornets – Knicks : 114-103 (stats)

– Knicks : 114-103 (stats) Pistons – Pelicans : 129-108 (stats)

– Pelicans : 129-108 (stats) Magic – Kings : 121-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Hornets se sont facilement imposés face aux Knicks derrière une nouvelle belle performance de Kon Knueppel, auteur de 26 points, 11 rebonds et 8 passes décisives.

Victoire tranquille des Pistons, encore une sans Cade Cunningham. L’homme du match a cette fois été Jalen Duren avec ses 30 points et 10 rebonds.

Le Magic s’est fait peur face aux Kings, mais s’en sortent grâce aux 30 points de Paolo Banchero.

Les highlights de la nuit :

17 points et 4 passes dès le premier quart-temps pour Jalen Brunson face aux Hornets.

Belle entrée aussi de Mo Diawara avec déjà 5 points en 3 minutes ! pic.twitter.com/VQL4KzHgxd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2026

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