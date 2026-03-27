La nuit des Français : Mohamed Diawara impactant à Charlotte
Le 27 mars 2026 à 02:35 par Timéo Gomes
Seulement quatre Français ont foulé les parquets en NBA cette nuit et le moins que l’on puisse dire c’est que leurs performances ne resteront pas dans les mémoires. Mohamed Diawara a eu le mérite de faire une belle première entrée en jeu face aux Charlotte Hornets.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Knicks : 114-103 (stats)
- Pistons – Pelicans : 129-108 (stats)
- Magic – Kings : 121-117 (stats)
Moussa Diabaté
Le pivot des Charlotte Hornets est moins inspiré offensivement ces derniers temps. Contre les Knicks il est même resté presque muet au scoring. 2 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre à 1/2 au tir et 0/2 aux lancers.
Mohamed Diawara
Son premier quart-temps a été très joli avec un and-one obtenu sur un drive difficile main gauche avant un panier à 3-points. Malheureusement, c’est à peu près tout. 5 points marqués, 1 rebond et 1 passe décisive à 2/6 au tir dont 1/4 de loin et 0/1 sur la ligne.
Kon Knueppel with the 3-pointer and Mohamed Diawara with the tough lefty And-1 at the other end (with replays) pic.twitter.com/SPd9vRgq6M
— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) March 26, 2026
Maxime Raynaud
Peut-être sa moins bonne performance du mois de mars. Le pivot n’a pas été très inspiré face à la bonne raquette du Magic avec 10 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions à 4/9 au tir dont 0/1 de loin et 2/2 aux lancers.
Killian Hayes
Une passe décisive en moins de deux minutes sur le parquet.
Le programme de ce soir :
- 0h : Pacers – Clippers (Nicolas Batum)
- 0h30 : Celtics – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 0h30 : Cavaliers – Heat
- 1h : Grizzlies (Rayan Rupert) – Rockets
- 1h : Thunder – Bulls (Guerschon Yabusele)
- 1h30 : Raptors – Pelicans
- 2h : Nuggets – Jazz
- 3h : Warriors – Wizards (Bilal Coulibaly, Alex Sarr)
- 3h : Blazers (Sidy Cissoko) -Mavericks
- 3h30 : Lakers – Nets (Nolan Traoré)