Programme NBA : opposition de style entre Hornets et Knicks (0h)

Tout petit programme cette nuit en NBA avec trois matchs, mais juste assez pour nous offrir une belle confrontation entre Hornets et Knicks. Sept Français pourraient également être sur les parquets.

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Knicks

0h : Pistons – Pelicans

0h : Magic – Kings

L’affiche à ne pas rater : Hornets – Knicks

Peu de choix cette nuit avec seulement trois rencontres, mais il y aura une belle confrontation dans la Conférence Est avec ce Hornets – Knicks.

D’un côté, les Hornets semblent revivre depuis la fin du mois de janvier avec leur pouvoir de l’amitié, et comptent actuellement 7 victoires sur leurs 10 derniers matchs. L’objectif est clair avec cette dynamique : atteindre le top 6 pour être directement qualifié en Playoffs, et Charlotte n’est qu’à deux victoires de sa cible.

Genuinely what the hell is this from Lamelo pic.twitter.com/dFup0C0jsu

— 🐝 (@comadreja_clt) March 24, 2026

Tout va bien également dans la Big Apple, 8 victoires sur les 10 derniers matchs dont 7 succès consécutifs. Cleveland est légèrement à distance, alors New York peut regarder devant. Il y a une deuxième place à aller chiper aux Celtics !

LaMelo Ball et sa team vont donc défier des Knicks parfaitement en place dans une belle opposition de styles. Rendez-vous à minuit !

Les Français en lice :