Julian Reese, frère de la star WNBA Angel Reese, a inscrit 26 points et 17 rebonds face au Jazz

Cette nuit dans un Jazz – Wizards sans grande importance, une surprise est venue chatouiller l’oreille de la planète basket. Julian Reese, frère de la star du Chicago Sky en WNBA, Angel Reese, a marqué 26 points tout en prenant 17 rebonds. Visiblement, ça doit être dans les gènes ce talent.

Le match était certes dénué de tout intérêt sportif, mais Julian Reese a au moins eu le mérite de nous mettre les yeux dessus. Dans l’effectif des Magiciens depuis le début du mois de mars, le pivot s’est montré impressionnant cette nuit dans la raquette de l’Utah.

26 points à 12 sur 16 au tir, 17 rebonds (!!!), 1 interception et 1 contre en 30 minutes de jeu, et il n’y a qu’à voir les images pour comprendre rapidement de qui il est le frère.

JULIAN REESE WAS SPECTACULAR IN WASHINGTON’S WIN!

26 PTS (12-16 FGM)

17 REB

He joins Don Barksdale (Mar. 3, 1952), and Austin Reaves (Apr. 10, 2022) as the only UNDRAFTED ROOKIES in NBA history with 25+ PTS and 15+ REB in a game 🤯 pic.twitter.com/WfMF14c9wu

— NBA (@NBA) March 26, 2026

De la bonne papatte gauche près du panier, des gros coups de physique pour se frayer un chemin jusqu’à ce dernier, et un appétit pour les rebonds jamais rassasié, pas besoin de faire de test ADN, on a bien là une Angel Reese au masculin.

La star WNBA était d’ailleurs venue voir le deuxième match de son frère sous le maillot de Washington.

« As soon as I heard he was going to be on the team, I was like… I need a jersey. » 🫶

Angel Reese is in attendance for her brother Julian Reese’s second career NBA game! pic.twitter.com/W6WGr9Udij

— NBA (@NBA) March 4, 2026

Mine de rien avec cette performance, celui que l’on surnomme JuJu est devenu le troisième rookie non-drafté à combiner au moins 25 points et 15 rebonds dans un match. Impossible de dire dès maintenant s’il deviendra un joueur solide de la Grande Ligue, mais le talent est là, c’est indéniable.