Adam Silver sur le tanking : « Nous allons régler ce problème. Point final. »

Cette nuit, en plus d’avoir défendu la règle des 65 matchs, Adam Silver s’est également exprimé sur ce qui semble être son combat du moment : le tanking. Le commissaire de la NBA compte convoquer un vote des dirigeants dès le mois de mai pour que des mesures soient prises la saison prochaine.

C’est LE sujet qui traîne dans l’esprit d’Adam Silver depuis le début de la saison. Pour lui, le tanking est un vilain virus à absolument exterminer de la surface NBA, et si on peut douter de ses réelles motivations (vraiment pour la beauté du sport, ou bien pour contenter des intérêts économiques), il compte bien agir au plus vite :

« Je pense que c’est une décision qui doit être prise avec les propriétaires. Ça a des répercussions sur le business, sur le basket, sur l’intégrité de la Ligue. Alors nous prenons ça très au sérieux. Nous allons régler ce problème. Point final. Et je veux le dire directement à nos fans. »

Adam Silver says a special Board of Governors meeting will be called in May to vote on lottery reforms that go into effect for the 2026-27 season AND before this summer’s upcoming draft and free agency.

« We are going to fix it … full stop, » Silver says of addressing tanking.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 25, 2026

Pour l’instant, aucune solution définitive n’a été trouvée pour régler ce problème, mais le commissaire de la NBA devrait en discuter au mois de mai avec les différents propriétaires de la Grande Ligue. L’idée étant de prendre des mesures applicables dès la saison prochaine.

Si le tanking a toujours fait partie du folklore NBA, cette année les franchises semblent faire moins d’efforts que d’habitude pour cacher leurs envies de perdre. La grosse classe de Draft 2026 a forcément un rôle à jouer là-dedans, entre AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer, Darius Acuff et consorts, y a du très beau monde à aller chercher, et donc encore moins de raison de gagner pour les équipes du bas de tableau.

Alors est-ce que les pourcentages de chance d’avoir le first pick vont juste continuer de s’aplatir comme en 2019 ? Est-ce qu’Adam Silver va aller au bout de son idée de tournoi des moins forts ? Ou est-ce que la solution sera tout autre ? On aura sans doute un début de réponse en mai prochain.

Source texte : The Athletic, Marc Stein