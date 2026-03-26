Stephen Curry futur athlète signature de Decathlon ?

C’est l’image improbable du jour ! Dans une interview pour The Athletic avec son père, Stephen Curry, actuellement agent libre sur le marché de la sneaker, a été aperçu en train de porter un combo de chaussures signées… Decathlon. Le Chef pourrait-il devenir un nouvel athlète signature de la marque française ?

Sans partenaire de chaussure depuis qu’il a quitté Under Armour, Steph Curry s’amuse à essayer différentes paires avant de choisir une nouvelle maison. Ce qu’on n’attendait pas en revanche, c’est de le voir porter un mix de deux paires venues tout droit de notre Hexagone, les paires de chez Decathlon !

En effet, dans un entretien avec The Athletic et alors qu’on le voit fouler le sol d’une terrasse accompagné de son père Dell Curry, le meneur des Warriors porte une Canaveral 900 Mid au pied gauche, ainsi qu’une Fast 900 noire et rouge au pied droit.

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De là à dire que Stephen Curry pourrait bientôt être aux côtés d’Alex Sarr en tant qu’athlète signature chez Decathlon, il n’y a qu’un pas, que notre chauvinisme nous donnerait bien envie de franchir.

En tout cas on pense fort aux équipes de chez Decath qui doivent être en pétard complet, faut absolument demander des feedbacks et préparer le contrat !